Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pre protest

Bratislava 20. septembra (TASR) - Mestská polícia Bratislava upozorňuje na možné obmedzenie dopravy v súvislosti s protivládnym protestom, ktorý sa má konať v utorok od 17.00 do 20.00 h na Hodžovom námestí v Bratislave. Verejnosti radí, aby v danom čase zvolila alternatívne trasy, ktoré nevedú okolím Prezidentského paláca. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Organizátori na protest zvážajú ľudí autobusmi aj z iných častí Slovenska, je preto možné, že dôjde k obmedzeniu dopravy v okolí Prezidentského paláca. Dotknuté môžu byť aj miesta ako Suché mýto, Námestie slobody, Palisády a spodná časť Mudroňovej ulice. Obmedzenia môže spôsobiť vystupovanie a nastupovanie protestujúcich z a do autobusov, ale aj ich veľký počet na námestí," skonštatovala polícia.



Zvýšený počet ľudí na Hodžovom námestí policajti očakávajú už približne hodinu pred začiatkom. O situácii vo verejnej doprave bude priebežne informovať Dopravný podnik Bratislava. Protestujúcich polícia žiada, aby rešpektovali jej pokyny a dodržiavali verejný poriadok. "Veríme, že vyjadriť svoj názor sa dá aj bez toho, aby došlo k obmedzovaniu života ľudí v Bratislave," podotkla.



V súvislosti s protestom polícia zvyšuje výkon v uliciach, kde bude hliadkovať spolu so štátnou políciou. "Posilňujeme výkon aj v kamerovom stredisku mestskej polície. Zábery z kamier slúžia polícii na včasný zásah a aj ako dôkazy, napríklad na súde," poznamenali policajti. Občanov vyzývajú, aby v prípade, že sú svedkami protiprávneho konania alebo sa obávajú, že by k nemu mohlo dôjsť, bezodkladne kontaktovali mestskú políciu prostredníctvom bezplatnej linky 159 alebo oslovili policajtov v teréne.