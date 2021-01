Zariadenie sociálnych služieb v Olichove hľadá dobrovoľníkov

Olichov 12. januára (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 dostala do kritickej situácie zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Svetlo v Olichove v Zlatomoravskom okrese. Veľa jeho zamestnancov zostalo práceneschopných a ZSS momentálne zápasí s akútnym nedostatkom pracovníkov.



Riaditeľka zariadenia Katarína Šurdová sa preto na verejnosť obrátila so žiadosťou, v ktorej vyzýva dobrovoľníkov, aby prišli do Olichova pomôcť. „Pod dozorom kvalifikovaného personálu by pomáhali pri roznášaní jedla pre prijímateľov sociálnych služieb a pri ďalších pomocných pracovných činnostiach. Budú mať zdarma zabezpečené ochranné pracovné pomôcky a stravu,“ uviedla Šurdová.



Ako pripomenula, výzva je prioritne určená zdravotníkom, opatrovateľom, medikom a študentom zdravotníckych škôl a ošetrovateľstva. Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny, v ktorej sú seniori, ľudia s chronickým ochorením srdca a pľúc, s diabetes a s oslabenou imunitou.



„Verím, že v tejto situácii, ktorá je kľúčová pre zvládnutie mimoriadneho stavu v našom zariadení, sa zomkneme a spoločne ju dokážeme zvládnuť,“ dodala Šurdová.