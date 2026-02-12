< sekcia Regióny
OLO a MH TH podpísali memorandum k dodávkam tepla pre Bratislavu
V spaľovni by sa mal v budúcnosti zhodnocovať odpad primárne od Bratislavčanov, očakáva sa však aj dopyt z okolitých miest a obcí. Zhodnocovať sa má výhradne zmesový komunálny odpad.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a MH Teplárenský holding (MH TH) podpísali v stredu (11. 2.) memorandum o porozumení. Vytvárať má priestor na budúcu spoluprácu pri dodávkach tepla zo Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) existujúcemu odberateľovi do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave. Zároveň má byť úvodným rámcom pre uzatvorenie dlhodobej obchodnej zmluvy s garantovaným odberom tepla, ktorá je dôležitým krokom pri príprave financovania projektu modernizácie a ekologizácie ZEVO. Uzatvorenie o budúcej zmluve na dodávku tepla sa očakáva do 31. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
„Memorandum je dôležitým krokom, ktorý nám pomáha preukázať schopnosť splácať investíciu z budúcich výnosov. Zároveň pripravovať projekt tak, aby jeho financovanie neznamenalo dodatočnú záťaž pre obyvateľov Bratislavy,“ skonštatovala predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová s tým, že plánovaný projekt je jednou z najväčších investícií do odpadovej a energetickej infraštruktúry v histórii Bratislavy.
Pri príprave projektu analyzovala bratislavská mestská spoločnosť viaceré možnosti budúceho energetického využitia vyrobenej energie a rokovala s viacerými partnermi na trhu s teplom. Z pohľadu energetickej efektívnosti aj ekonomickej udržateľnosti sa podľa nej ako najvhodnejšie riešenie ukázalo posilnenie dodávok tepla existujúcemu odberateľovi do systému centrálneho zásobovania teplom prostredníctvom Výhrevne Juh.
Spolupráca s MH TH má byť realizovateľná bez dodatočných investícií do novej infraštruktúry s minimálnymi stratami pri prenose tepla. Memorandum tak vytvára základné parametre pre ďalšie rokovania k zmluve o budúcej zmluve na dodávku tepla, ktorej uzatvorenie a podpis sa očakáva do konca mája. Stabilný a dlhodobý odber tepla predstavuje podľa OLO jeden z kľúčových predpokladov na zabezpečenie externých príjmov na financovanie projektu z budúcich výnosov. Rovnako má byť tým posilnená kredibilita spoločnosti pri rokovaniach s bankovým sektorom.
Spoluprácu s OLO vníma MH Teplárenský holding za dôležitú súčasť dlhodobej transformácie zdrojov tepla v Bratislave. Podotýka, že teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu predstavuje stabilný a nízkoemisný zdroj energie i efektívnejšie využívanie už existujúcej infraštruktúry. Zároveň postupne znižuje závislosť od fosílnych palív, čím prispeje k zvýšeniu energetickej sebestačnosti hlavného mesta. „Podpis memoranda potvrdzuje spoločný záujem pokračovať v rokovaniach o budúcich dodávkach tepla a hľadať riešenia, ktoré budú dlhodobo prínosné pre energetický systém mesta a budú mať priaznivý dosah na koncovú cenu tepla pre jeho obyvateľov,“ podotkol uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Adrián Jenčo.
Zámer modernizácie a ekologizácie ZEVO, ktoré slúži v Bratislave na spaľovanie odpadu, predstavilo OLO vlani v apríli. Dôvodom je, že zariadenie sa blíži k hranici svojej životnosti. Projekt má zvýšiť celkovú kapacitu zariadenia, rovnako tak tepelný a elektrický výkon. Aktuálne je OLO vo fáze verejného obstarávania na generálneho zhotoviteľa projektu.
ZEVO bolo postavené v rokoch 1972 až 1978, pričom pôvodne boli plánované tri kotly. Generálna rekonštrukcia bola v roku 2002.
