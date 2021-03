OLO bude počas Veľkej noci odvážať odpad v upravenom režime

Bratislava 30. marca (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov zabezpečovať odvoz odpadu v upravenom režime. Bezo zmeny, teda podľa harmonogramu, bude zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu len na Veľký piatok (2. 4.) a v sobotu (3. 4.). TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



OLO zároveň pripomína, že na Veľkonočný pondelok (5. 4.) sa odvoz nevykonáva, pripravený je však náhradný termín. Zmena sa týka aj zberného dvora na Starej Ivanskej ceste. Ten bude na Veľký piatok a Veľkonočný pondelok zatvorený, počas veľkonočných sviatkov bude otvorený len v sobotu. Počas pracovných dní a v sobotu býva zberný dvor otvorený od 8.00 do 18.00 h.



Otvorené pre komerčných zákazníkov v skrátenom režime bude Zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO), pôvodne Spaľovňa Bratislava. Skrátený režim, teda v čase od 6.00 do 11.30 h bude otvorené na Veľký piatok a v sobotu. Na Veľkonočný pondelok bude zatvorené. "Počas pracovných dní je ZEVO otvorené od 6.00 do 14.00 h a v sobotu do 11.30 h," priblížila Golejová.



Zákaznícke centrum bude na Veľký piatok dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 h. Z dôvodu prijatia preventívnych opatrení zabezpečuje iba telefonické (02/50 110 111) a e-mailové (zakazka@olo.sk) vybavenie podnetov.