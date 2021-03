OLO bude spaľovať nebezpečný odpad z testovania ľudí na COVID-19

Bratislava 4. marca (TASR) – Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude vo svojej spaľovni vo Vlčom hrdle likvidovať nebezpečný odpad z testovania ľudí na ochorenie COVID-19. OLO bolo totiž koncom februára poverené na prijatie, prepravu a zneškodnenie takéhoto odpadu. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



V prípade požiadavky o zneškodnenie odpadu z testovania je potrebné uzavrieť zmluvu s obchodným oddelením OLO. Zákazník si musí vopred dohodnúť presný čas príjazdu vozidla s odpadom, a to najneskôr 48 hodín pred jeho plánovaním dodaním. "Dodaný odpad musí byť v oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných plastových vreciach/plastikových vakoch na jednorazové použitie, prípadne v boxoch určených na prevoz biologického materiálu," spresnila Golejová.



Držiteľ odpadu je povinný vopred vyplniť sprievodné dokumenty, v prípade väčšieho množstva sa musí preukázať platným povolením na prepravu nebezpečného odpadu. "Schválený postup pri prijímaní a spracovaní nebezpečného odpadu sa nedotkne bežnej prevádzky energetického zhodnocovania zmesového odpadu v Bratislave," deklaruje Golejová. Informácie o dátume a čase odovzdania tohto druhu odpadu nájdu záujemcovia na webe OLO.



Spaľovne odpadov v Bratislave či v Košiciach môžu spaľovať nebezpečný odpad z testovania ľudí na ochorenie COVID-19 po tom, ako vstúpila do platnosti novela zákona. Na likvidáciu vírusov je potrebná teplota vyššia ako 750 stupňov Celzia. Ak by spaľovne kapacitne nestačili, štát chce využiť aj služby cementární. Predpokladaná pripravenosť cementárov na zhodnocovanie tohto materiálu je druhá polovica apríla.