V Bratislave budú záhradný bioodpad odvážať opäť častejšie

Bratislava 24. februára (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude záhradný bioodpad odvážať častejšie. Sezónne sa mení interval odvozu. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO.



Pri záhradnom bioodpade sa interval zmení od 28. februára na raz za 14 dní. V takomto intervale bude odvážaný do konca novembra.



Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, vykoná OLO prvý odvoz 28. februára a v týždni od 10. do 13. marca. Pre tie, ktoré majú odvoz v párny týždeň, to bude prvýkrát v období od 3. do 7. marca. Bližšie informácie nájdu na webe www.olo.sk.



Hnedá zberná nádoba na záhradný biologicky rozložiteľný odpad (BRO) slúži na odvoz kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru piatich centimetrov, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny. Do zbernej nádoby nepatria kompostovateľné vrecká (ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety, ako kamene, palety, fľaše, črepníky či kov.



Odvoz záhradného BRO je realizovaný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta. Realizuje sa celoročne, interval sa mení dvakrát ročne.