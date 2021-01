OLO distribuuje vrecia a letáky pre 2. etapu vrecového zberu odpadu

Bratislava 15. januára (TASR) – Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začína s distribúciou vriec a informačných letákov pre tri bratislavské mestské časti, ktoré sa od februára zapájajú do zberu a odvozu odpadu z rodinných domov tzv. vreckovým systémom. Novo zapojenými mestskými časťami sú Ružinov, Nové Mesto a Rača. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, doručia pracovníci tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. "Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jeden set vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome," priblížila Golejová. Nárok na viac setov vriec majú len tie rodinné domy, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému.



V Ružinove je distribúcia vriec a letákov naplánovaná od 15. do 24. januára. V Novom Meste by sa mali distribuovať od 25. do 31. januára. Následne podľa harmonogramu príde na rad Rača, kde by mali byť distribuované vrecia a letáky od 1. do 7. februára.



Na základe prieskumu z prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu zvýšilo OLO počet modrých vriec na papier na 26 kusov a počet žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny na 32 kusov. Zvýšila sa tiež frekvencia odvozu žltých vriec počas júna až augusta na dvakrát mesačne. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke 02/50 110 111 alebo 02/50 110 660.



V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 litrov. OLO upozorňuje, že pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zdôrazňuje zároveň, že zbierať sa budú iba vrecia distribuované touto spoločnosťou.



"Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Zvýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov," doplnila Golejová.



Prvá etapa zberu funguje od augusta 2020 v Podunajských Biskupiciach, Vrakuni, Starom Meste, Devíne, Devínskej Novej Vsi, Petržalke a vo Vajnoroch. V rámci druhej etapy sa zapájajú ďalšie tri mestské časti, od septembra by mal systém fungovať aj v ostatných mestských častiach Bratislavy.