OLO má prispieť k zvýšeniu energetickej sebestačnosti Bratislavy

Bratislava 19. septembra (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má výrazne prispieť k zvýšeniu energetickej sebestačnosti hlavného mesta. Pre TASR to potvrdila samotná firma s tým, že už túto vykurovaciu sezónu ukončí projekt prepojenia jej zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) so sústavou centrálneho zásobovania teplom.



"Naše dodávky tepla prinesú okamžitú minimálnu ročnú úsporu spotreby zemného plynu v meste na úrovni 2,6 milióna kubických metrov (m3), čo bude tlmiť aj očakávaný nárast ceny tepla pre bratislavské domácnosti. Po ukončení modernizácie ZEVO vzrastie potenciál úspory zemného plynu na 25 miliónov m3 ročne," uviedla Zuzana Balková zo spoločnosti OLO.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu na energetickom trhu sa bratislavská mestská firma rozhodla spojiť plánovanú budúcoročnú odstávku zariadenia s tohtoročnou, čím na jeseň zrealizuje najväčšiu rekonštrukciu ZEVO za posledných 20 rokov. "Výsledkom bude to, že skrátime čas potrebný na budúce odstávky a zvýšime prevádzkovú spoľahlivosť nášho zariadenia, vďaka čomu sa staneme ešte stabilnejším výrobcom tepla a elektrickej energie," skonštatovala Balková.



OLO avizuje, že na úrovni firmy sa im optimalizáciou procesov už teraz podarilo znížiť spotrebu plynu o 15 percent oproti minulému roku. V septembri má mať firma ukončený energetický audit, ktorý popíše potenciál ďalšieho zvýšenia energetickej efektívnosti a konkrétne opatrenia. Začiatkom budúceho roka plánuje OLO ukončiť jeden z kľúčových projektov, a to digitalizáciu zvozu, ktorý má výrazne zvýšiť efektívnosť zberu a zvozu odpadu v hlavnom meste.



Firma deklaruje, že je na ťažké časy dobre pripravená a nebudú mať vplyv na schopnosť zabezpečiť pravidelný zber a zvoz odpadu v Bratislave. Na otázku, či je možné pre aktuálnu situáciu očakávať zvyšovanie cien, z OLO uviedli, že hoci je určenie poplatkov v kompetencii mesta, nepredpokladajú v najbližšej dobe, na rozdiel od väčšiny miest a obcí, ich zvýšenie.



"Vďaka prevádzkovaniu ZEVO a neustálemu internému tlaku na nákladovú efektívnosť nie je dôvod očakávať z našej strany žiadny tlak na dramatické zvýšenie cien pre mesto Bratislava ani v horizonte najbližších niekoľko rokov," podotkla Balková.