Smetiari opätovne upozorňuje na podvodníkov žiadajúcich peniaze

Bratislava 4. decembra (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s príchodom adventného obdobia opätovne upozorňuje na prípadných falošných smetiarov či zamestnancov firmy. Tí si od obyvateľov Bratislavy pýtajú finančnú odmenu. Od takýto praktík i osôb sa spoločnosť, rovnako ako v minulosti, dištancuje. Zároveň obyvateľom prináša rady, ako podvodníkom nenaletieť.



"Niektoré domácnosti už v minulosti počas adventu, vianočných či novoročných sviatkov prekvapili falošní koledníci, ktorí sa vydávali za smetiarov. Za vianočné vinše požadovali finančnú odmenu alebo iné dary," priblížila hovorkyňa OLO Zuzana Balková.



Mestská firma upriamuje pozornosť napríklad na to, že skutoční smetiari nosia sivo-oranžové uniformy s logom OLO. V chladnejšom počasí nosia reflexné bundy s rovnakým označením. Pri práci používajú veľké zberové vozidlá, ktoré sú bežnou súčasťou bratislavských ulíc. "Falošní smetiari sa zvyčajne obliekajú do iného oblečenia, využívajú osobné vozidlá a žiadajú menšie finančné príspevky," poznamenala Balková



Bratislavčanom, ktorí by sa s takýmto prípadom stretli, odporúča, aby sa obrátili na políciu.