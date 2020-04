OLO otvára prevádzku zberného dvora v mestskej časti Rača

Bratislava 15. apríla (TASR) – Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) otvára prevádzku zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Rača. TASR o tom informovala asistentka predstavenstva OLO Linda Golejová.



"Zberný dvor na ulici Pri Šajbách 1 bude otvorený od štvrtka (16. 4.) do 30. novembra," uviedla Golejová s tým, že vstup je možný za dodržania opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR – obyvatelia musia mať rúško, rukavice a dodržiavať bezpečnostné pokyny personálu.



Okrem obyvateľov Rače budú môcť využívať služby zberného dvora podľa Golejovej aj obyvatelia mestských častí Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Vajnory. Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni - v utorok a vo štvrtok od 11.00 h do 18.00 h a v sobotu od 8.00 h do 15.00 h s výnimkou štátnych sviatkov.



Golejová pripomenula, že zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. "Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestských častiach Rača, Nové Mesto alebo Vajnory, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady," spresnila. Dodala, že ďalšími podmienkami sú vyplnenie Formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony, prípadne s prívesným vozíkom maximálne do objemu jedného metra kubického.



"Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v maximálnom objeme 150 kilogramov na osobu, maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty," uzavrela Golejová s tým, že odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené poplatkom 0,078 eura za kilogram, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR.