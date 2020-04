OLO otvoril zberný dvor, zaviedol však prísne bezpečnostné opatrenia

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) otvorila v stredu svoj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste v hlavnom meste. Platiť tam však budú prísne bezpečnostné opatrenie. OLO o tom informuje na svojom webe.



Vstup do zberného dvora bude povolený len osobám s ochranným rúškom a rukavicami. Od pondelka do piatka bude dvor otvorený od 12.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 15.00 h. V nedeľu a cez sviatky bude zberný dvor zatvorený.



Do jeho areálu môžu vstupovať maximálne tri autá a osoby musia od seba držať odstup minimálne dva metre. OLO vyzýva verejnosť, aby si pred vstupom na zberný dvor prečítala bezpečnostné pokyny na zníženie rizika nákazy novým koronavírusom. Pokyny sú zverejnené aj na webe OLO.