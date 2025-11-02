< sekcia Regióny
OLO pripravuje modernizáciu ZEVO v Bratislave
ZEVO bolo postavené v rokoch 1972 až 1978, pričom pôvodne boli plánované tri kotly.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračuje v príprave modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu - ZEVO, ktoré slúži v Bratislave na spaľovanie odpadu. V rámci verejného obstarávania na generálneho dodávateľa je v prvej fáze, a to v hodnotení jednotlivých žiadostí o kvalifikáciu uchádzačov. Následne pristúpi do druhej fázy formou súťažného dialógu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa OLO Zuzana Balková
„Je dokončená dokumentácia pre územné rozhodnutie, žiadosť bola podaná v decembri 2024, a aktuálne prebiehajú posledné úpravy tendrovej dokumentácie,“ priblížila Balková s tým, že úlohou generálneho dodávateľa bude vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a následné získanie stavebného povolenia, respektíve IPKZ (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, pozn. TASR) povolenia.
Podpis zmluvy s generálnym dodávateľom, ktorý vzíde z verejného obstarávania vyhláseného v auguste, následne predložia na schválenie bratislavskému mestskému zastupiteľstvu spolu s návrhom na financovanie megaprojektu. Interval odhadu investičných nákladov je od 190 do 250 miliónov eur, skutočná výška investícií však bude známa až po ukončení obstarávania. Finálna ponuka bude predmetom obstarávania formou súťažného dialógu. „Detailnejší harmonogram krokov bude možné predložiť po ukončení prebiehajúcej kvalifikácie uchádzačov do súťažného dialógu,“ poznamenala Balková.
Otázkou je momentálne aj financovanie. OLO bolo neúspešné so svojou žiadosťou o príspevok z Modernizačného fondu vo výške približne 30 miliónov eur a to aj napriek tomu, že podľa hovorkyne splnil projekt všetky formálne požiadavky. Napriek tomu však podľa nej pokračuje príprava projektu vrátane zabezpečovania financovania, ďalej a doposiaľ bez väčších problémov. Mestská organizácia zároveň monitoruje všetky vyhlásené výzvy pre možné spolufinancovanie z eurofondov. „Prebieha priebežné monitorovanie všetkých možností externého financovania, do tohto momentu sa však nepodarilo identifikovať vhodnú výzvu na spolufinancovanie,“ poznamenala Balková.
Kedy by sa mohlo začať so samotnou modernizáciou zariadenia, momentálne OLO odhadnúť nevie. Začiatok závisí od viacerých faktorov. Primárne od priebehu verejného obstarávania formou súťažného dialógu a doby potrebnej na získanie povolení. To v tejto fáze nie je možné podľa mestskej organizácie ešte presne predikovať. Zároveň ubezpečuje, že na pokračovanie prípravy nemalo vplyv ani výberové konanie na nového šéfa OLO. Nová riaditeľka OLO Miroslava Čalfová, ktorá do funkcie nastúpi od januára 2026, bola už predtým členkou tímu OLO na inej vedúcej pozícii. „Priebeh projektu napredoval bez ohľadu na vyhlásenie výberového konania,“ dodala Balková.
ZEVO bolo postavené v rokoch 1972 až 1978, pričom pôvodne boli plánované tri kotly. Generálna rekonštrukcia bola v roku 2002. ZEVO sa blíži k hranici svojej životnosti, potrebná je jeho modernizácia a ekologizácia. Zámer predstavilo OLO v apríli. Zvýšiť sa má celková kapacita zariadenia, rovnako tak tepelný a elektrický výkon. Takto vyrobené teplo by mohlo byť distribuované do väčšieho množstva domácností.
V spaľovni by sa mal v budúcnosti zhodnocovať odpad primárne od Bratislavčanov, očakáva sa však aj dopyt z okolitých miest a obcí. Zhodnocovať sa má výhradne zmesový komunálny odpad.
