OLO rozširuje svoj vozový park o dve nové dvojkomorové autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Dvojkomorové vozidlá umožňujú zber a lisovanie dvoch rôznych druhov odpadu naraz.

Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) rozširuje svoj vozový park o dve nové dvojkomorové autá, ktoré umožňujú zber a lisovanie dvoch rôznych druhov odpadu naraz bez ich miešania. Cieľom je efektívnejší zber, zníženie počtu prejazdov vozidiel, znižovanie emisií i celkovej uhlíkovej stopy odvozu odpadu. Hlavné mesto sa tak stáva prvým mestom na Slovensku s touto technológiou. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Zuzana Balková.

„Táto technológia dvojkomorových zberových áut nám umožní znížiť dopravnú záťaž a počet jázd v obytných zónach a zároveň prispeje k optimalizácii a modernizácii odvozu odpadu, ktorý v Európe napreduje,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ OLO Peter Hlavatý.

Dvojkomorové vozidlá umožňujú zber a lisovanie dvoch rôznych druhov odpadu naraz. Oddelené lisovacie komory odvezú spolu viac ako 13 ton odpadu, pričom sú v pomere 33:66. Kapacita sa prispôsobí typu odpadu a zvozu v jednotlivých lokalitách. Každá komora sa ovláda samostatne, čo umožňuje bezpečne a presne manipulovať s odpadom. Vozidlá sú trojnápravové, čo uľahčuje jazdu v zákrutách aj manévrovanie v užších uliciach či pri cúvaní.

Vozidlá bude mestská odpadová spoločnosť využívať postupne na rajóny vrecového zberu v rodinných domoch, ktorý aktuálne využíva viac ako 25.000 domácností. Keďže sú žlté aj modré vrecia odvážané v jeden určený deň podľa harmonogramu, namiesto prejazdu dvoch vozidiel príde jedno dvojkomorové. Vozidlá umožňujú odvoz a manipuláciu aj s nádobami rôznych objemov - od 120 litrov, 240 litrov po 1100 litrov pre rozličné typy odpadu.

Koncept dvojkomorového zberu je využívaný v mestách západnej Európy, takéto riešenie je možné nájsť v Holandsku, Belgicku či Veľkej Británii.
