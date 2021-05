OLO spúšťa digitalizáciu zberných nádob na odpad

Bratislava 28. mája (TASR) – Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spúšťa v hlavnom meste digitalizáciu zberných nádob na odpad. Umiestni na ne RFID štítky. Následná pasportizácia má sprehľadniť štruktúru vlastníkov a pripraviť nádoby na zber ďalších informácií, aby sa nastavil efektívnejší systém zvozu odpadu. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



Digitalizácia nádob bude doplnená osadením snímacích zariadení na zberové vozidlá, čo umožní automatické zaznamenanie výsypu nádoby, ako aj súradnice miesta výsypu. "Ako prvé budú mať RFID štítok nádoby v skladových priestoroch OLO, aby všetky nádoby, ktoré pôjdu do obehu, už boli označené. Inštalácia štítkov v prvých mestských častiach Rusovce, Čunovo a Jarovce bude prebiehať od 31. mája," uviedla Golejová.



V nasledujúcich etapách postupne označí firma nádoby v mestských častiach podľa harmonogramu. Kritériom je počet rodinných domov v danej mestskej časti. Ako posledné budú označené nádoby v mestskej časti Staré Mesto, ktorá je podľa OLO špecifická vzhľadom na zástavbu, hustotu aj prístup k nádobám. Zberné nádoby budú označené RFID štítkom v deň odvozu odpadu jednotlivých nádob podľa harmonogramu.



"Je potrebné, aby zberné nádoby, ktoré obyvatelia využívajú (čierna, hnedá, žltá, modrá, zelená), nechali prístupné, pokým nebudú opatrené RFID štítkom. O etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov. Z pohľadu obyvateľov Bratislavy je digitalizácia bezplatná," spresnila Golejová.



Jedným z prvých krokov v rámci projektu je inventarizácia a pasportizácia všetkých zberných nádob vspráve spoločnosti OLO, čo predstavuje 85.000 nádob. Štítok na nádobe bude v kombinácii so snímacím zariadením namontovaným na zberovom vozidle slúžiť na potvrdenie výsypu nádoby, budú v ňom aktualizované prípadné zmeny údajov a tiež zabezpečí sledovanie životného cyklu nádoby. Označovanie sa netýka žltých a modrých vriec určených na zber triedeného odpadu z rodinných domov.



Inštalácia sledovacieho zariadenia sa bude týkať všetkých zberových vozidiel, teda 92 áut. "Zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby oprávnené na zvoz, dátum, čas a GPS súradnice miesta výsypu,“ vysvetlila Golejová. Analýza dát v centrálnom informačnom systéme OLO bude prebiehať v niekoľkých etapách do februára 2022. Po ich vyhodnotení dôjde k návrhu efektívnejších procesov a voľbe technológií, ktoré umožnia OLO vytvoriť systém nakladania s odpadmi, ktorý má priniesť obyvateľom kvalitnejšiu službu.