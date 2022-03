OLO spustí opäť zber použiteľných vecí do bratislavského bazára

Bratislava 11. marca (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spúšťa zber nepotrebných, ale stále použiteľných vecí do Mestského bazára. Tie môže verejnosť prinášať od 14. marca do 13. apríla do centrály OLO na Ivanskej ceste v hlavnom meste každú stredu, piatok a sobotu. Zberné miesta budú opäť rozšírené aj do vybraných mestských častí. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO.



Podujatie Mestský bazár sa bude následne konať 23. a 24. apríla v areáli komunálneho podniku na Bazovej ulici. Na mieste bude možná aj bezkontaktná platba kartou, organizátori tiež pripomínajú platnosť hygienických opatrení. Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte a budú použité na budovanie stabilného Bratislavského centra opätovného použitia (reuse centra).



"Predídeme vzniku odpadu, čím šetríme prírodu a jej zdroje. To, čo nepotrebujeme my, sa zíde niekomu inému, môžeme získať originálne, jedinečné kúsky za symbolické ceny a podporíme udržateľnosť i cirkulárnu ekonomiku v Bratislave," skonštatovala Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia.



Predchádzajúce tri kolá podujatia ušetrili Bratislavu od 32 ton nepoužívaných vecí. Za nákup vyzbieraných vecí prispeli ľudia doteraz celkovo sumou vyše 23.000 eur.