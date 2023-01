OLO v Bratislave stále eviduje pochybenia pri vyhadzovaní odpadu

Bratislava 8. januára (TASR) – Napriek tomu, že väčšina Bratislavčanov vie správne triediť odpad a vhadzovať ho správnym spôsobom do správnych nádob, eviduje mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) viaceré nedostatky. Týka sa to napríklad voľne položeného odpadu mimo zberných nádob, nestláčania objemného odpadu, pochybení pri kuchynskom bioodpade. Pri zbavovaní sa funkčných vecí odporúča využiť Bratislavské centrum opätovného použitia – KOLO.



"Ak si obyvatelia nie sú istí, kam čo patrí, aktualizovali sme Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu, v ktorej nájdu informácie o triedení. Je dostupná na stiahnutie v bezplatnej on-line forme," uviedla pre TASR manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková.



Jednou z chýb, ktorej sa obyvatelia dopúšťajú, je voľne uložený odpad mimo zberných nádob v okolí stanovišťa. V tejto súvislosti pripomína všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa riadi spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov. Toto nariadenie zakazuje znečisťovať stanovištia a ich okolie ukladaním odpadu mimo zberných nádob, kontajnerov a smetných košov. Zakazuje sa tam tiež ukladať napríklad objemný či drobný stavebný odpad.



"Ďalším problémom, s ktorým sa stretávame, je nestláčanie objemného odpadu, ako sú napríklad papierové škatule," podotýka Balková. Upozorňuje, že v takom prípade takto vyhodený odpad bráni využitiu celého objemu zbernej nádoby. A tým, že ďalší papierový odpad sa nedá vložiť do modrej zbernej nádoby, končí často v inej zbernej nádobe, prípadne vedľa nádoby.



Pri zbere kuchynského bioodpadu robia obyvatelia chyby najčastejšie tým, že ho voľne vhadzujú do zbernej nádoby. OLO pripomína, že je potrebné vkladať ho do nej v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a biologické procesy. Zabúdať netreba na to, že správnym používaním kompostovateľných vreciek možno predísť zápachu, výluhom i výskytu hmyzu.



Ďalšou zásadnou chybou podľa OLO je vhadzovanie nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch, napríklad od šunky, syra, jogurtov či nátierok. Zdôrazňuje, že takýto plastový odpad do zberu kuchynského bioodpadu nepatrí. Nie je ničím nezvyčajným ani to, že v zbernej nádobe sa nachádza odpad, ktorý patrí do inej, prípadne patrí do triedeného zberu. Ako príklad uvádza zaváraniny v sklenených pohároch, plastové fľaše, plechovky alebo plastové sieťky od zeleniny.



OLO tiež eviduje prípady, keď pri zberných nádobách alebo v nich končia aj predmety či veci, ktoré sú funkčné a zachovalé, ale obyvatelia ich už nepotrebujú. V takom prípade dáva do pozornosti opätovne Bratislavské centrum opätovného použitia - KOLO.