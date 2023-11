OLO ukončí decembra sezónny odvoz záhradného bioodpadu

Bratislava 18. novembra (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) ukončí 1. decembra odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad. Informuje o tom na svojom webe. Pripomína zároveň, že tento druh odpadu je možné odovzdávať celoročne.



Domácnostiam zapojeným do zberu BRO zo záhrad, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, vykoná posledný odvoz v období od 20. do 24. novembra, a to v zmysle harmonogramu. Ak ide o domácnosti, ktoré majú odvoz v párny týždeň, bude to v období od 27. novembra do 1. decembra, rovnako v zmysle harmonogramu. V oboch prípadoch sú harmonogramy zverejnené na webe OLO.



Mestská spoločnosť zároveň pripomína, že v prípade zmeškania termínu posledného odvozu môžu obyvatelia využiť zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste, a to celoročne. Otvorený je od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 h. V nedeľu a počas sviatkov je zatvorený.



Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad vykonáva OLO v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Vykonáva ho sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní.