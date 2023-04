OLO v Bratislave upozorňuje na parkujúce autá brániace odvozu odpadu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Obyvatelia by nemali zabúdať na to, že zle zaparkované auto môže zabrániť odvozu odpadu. Nejde len o vozidlá zaparkované priamo pri zberných nádobách či ich stojisku, ale aj tie, ktoré neumožnia ani len prejazd zvozovej techniky k stojisku zberných nádob. Pre TASR to uviedla Zuzana Balková z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Spomaliť môže napríklad nesklopené spätné zrkadlo na zaparkovanom aute, čo si vyžaduje zdĺhavejšie manévrovanie.



"Od začiatku roka do polovice apríla naši pracovníci zdokumentovali 2446 záznamov, kde bola príčina nevykonaného odvozu zaparkované vozidlo," skonštatovala Balková.



Z mestských častí, v ktorých OLO takéto prípady eviduje častejšie, sú to Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, Petržalka a Ružinov. Napríklad z lokality centra mesta i Hradného Vŕšku v Starom Meste eviduje z dané obdobie 115 hlásení, v oblasti Starého Hája v Petržalke 63, z Trávnikov a Pošne v Ružinove 111, z Kramárov v Novom Meste 100, z Dlhých Dielov v Karlovej Vsi 93 a z lokality Záluhy v Dúbrave 69.



Ak takýto prípad nastane, posádka situáciu zdokumentuje a záznam zverejní aj na webovej stránke OLO. Ak je to možné, dané miesto sa pokúsi obslúžiť opakovane aj niekoľkokrát v deň odvozu, prípadne sa pokúsi vykonať náhradný odvoz v čo najkratšom termíne. Ak ide o dlhodobý problém, situáciu rieši so správcami nehnuteľnosti, so zástupcami mestskej časti a zástupcami bratislavského magistrátu.



Komunikáciu so samosprávami považuje OLO za kľúčovú. Zlá prejazdnosť cestnej komunikácie totiž nemusí súvisieť len s odvozom odpadu, ale aj s parkovaním, ktoré má daná mestská časť nastavené. Vodiči si pritom podľa Balkovej možno neuvedomujú, že neprejazdnosť môže skomplikovať aj príjazd záchranných zložiek.



OLO si je zároveň vedomé, že situácia nezmizne jednou výzvou, ako aj to, že nie je možné aplikovať jednoduché riešenie na všetky oblasti vo všetkých mestských častiach. Konkrétne miesto je potrebné analyzovať a následne nájsť dlhodobé riešenie. Pravidelne však problémové oblasti monitoruje, mestské časti napríklad informujú o probléme obyvateľov aj informačnými letákmi za stieračmi vozidiel či oznamom na bytových domoch. V niektorých prípadoch je v spolupráci s mestskou políciou zabezpečené odtiahnutie vozidiel.