OLO v Bratislave zabezpečí odvoz odpadu počas sviatkov bez zmien

Bratislava 22. decembra (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude počas vianočných i novoročných sviatkov v januári 2023 vykonávať odvoz odpadu bez zmien. Týka sa to zmesového komunálneho, triedeného i kuchynského bioodpadu. Informuje o tom na svojom webe.



"Odvoz bude od 24. do 26. decembra, 31. decembra 2022 a 1. a 6. januára 2023 prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni," konštatuje OLO.



Pripomína však, že zberný dvor na Starej Ivanskej ceste bude počas sviatkov zatvorený. Na Silvestra (31. 12.) bude otvorený od 8.00 do 12.00 h. Sezónne zatvorený je aj zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách. Opätovne ho otvoria v apríli 2023.



Zatvorené bude aj zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré však až do 31. decembra neprijíma odpad od externých zákazníkov, až na výnimky, a to z dôvodu príprav a realizácie odstávky. Opäť otvorené v štandardných hodinách bude od 2. januára 2023.



Zatvorené bude aj Bratislavské centrum opätovného použitia – KOLO na Pestovateľskej ulici. Svoje brány otvorí návštevníkom 31. decembra, a to v čase od 8.00 do 13.00 h.



Zákaznícke centrum bude počas vianočných sviatkov, ako aj 23. a 30. decembra dostupné v skrátených hodinách, a to od 7.00 do 12.00 h. Vybavovať bude výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.