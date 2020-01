OLO začalo s odvozom vianočných stromčekov, zbierať ich bude do 31. 3.

Bratislava 7. januára (TASR) – V Bratislave začala od utorka zbierať a odvážať mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vianočné stromčeky. Odvoz stromčekov bude zabezpečovať až do 31. marca.



"Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov k zberným hniezdam a v prípade bytových domov k stanovištiam zberných nádob," informuje o tom OLO na svojom webe. Vianočný stromček môžu občania priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2, a to každý deň okrem nedele a sviatkov od 8.00 h do 18.00 h. Vianočné stromčeky OLO energeticky zhodnotí.



V Bratislave sa v roku 2016 vyzbieralo a odviezlo 99 ton, v roku 2017 to bolo 112 ton, v roku 2018 išlo o 128 ton a v roku 2019 o 124,92 tony vianočných stromčekov.