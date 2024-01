OLO začína v Bratislave s celoročným odvozom záhradného bioodpadu

Bratislava 15. januára (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Odvážaný bude celoročne, so sezónnou zmenou intervalu. Do februára ho odvezie v intervale raz za 28 dní, od marca raz za 14 dní. Informuje o tom na svojom webe.



Domácnostiam zapojeným do tohto zberu, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, ho OLO pri dlhšom intervale vykoná v období od 18. januára do 28. februára. Prvý odvoz v kratšom intervale bude realizovaný v období od 29. februára do 12. marca.



Domácnostiam, ktoré majú odvoz v párny týždeň, ho OLO pri dlhšom intervale vykoná v období od 22. januára do 23. februára. Prvý odvoz v kratšom intervale bude realizovaný v období od 4. marca do 8. marca.



"Od 29. februára do konca novembra bude záhradný bioodpad odvážaný opäť v intervale raz za 14 dní," približuje OLO s tým, že odvozové dni týkajúce sa konkrétnych ulíc sú zverejnené na webe.



Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad vykonáva OLO v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Doteraz sa vykonával sezónne od marca do novembra, úpravou VZN bol schválený jeho odvoz aj v mesiacoch december až február.



Do hnedých nádob na záhradný bioodpad je možné vhadzovať kvety, štiepky, piliny, trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny i burinu. OLO zároveň zdôrazňuje, sa v nich nemôžu nachádzať kompostovateľné vrecká (biodegradovateľné ani biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy či zmesový komunálny odpad. Rovnako tak iné cudzorodé predmety, ako kamene, palety, fľaše, črepníky či kov.



"Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný," odkazuje OLO. Pripomína, že držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené.