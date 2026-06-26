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OLO: Zmluva s MHTH zvýši podiel energie z odpadu pri zásobovaní teplom
Spoločnosť OLO pokračuje v ďalších krokoch projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a MH Teplárenský holding (MHTH) podpísali zmluvu o budúcej zmluve, ktorá definuje podmienky pre budúce dodávky tepla zo Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). „Spojenie predstavuje významný krok pre energetickú stabilitu mesta a ďalší rozvoj systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) v najbližších desaťročiach,“ oznámila po podpise zmluvy spoločnosť OLO.
Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová pripomenula, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je najväčšou a najvýznamnejšou investíciou mestskej firmy do odpadovej a energetickej infraštruktúry Bratislavy. „Podpis zmluvy s MHTH, ktorý nadväzuje na memorandum o porozumení z februára 2026, je významným míľnikom, ktorý potvrdzuje, že projekt napreduje a pripravujeme ho veľmi zodpovedne s dôrazom na jeho dlhodobú ekonomickú efektivitu aj environmentálnu udržateľnosť,“ zdôraznila Čalfová.
Generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu Adrián Jenčo poukázal na to, že teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu je stabilným lokálnym zdrojom energie a vedie k postupnému znižovaniu závislosti od fosílnych palív. „Zároveň vytvára predpoklady pre dlhodobú cenovú stabilitu dodávok tepla pre bratislavské domácnosti aj v čase energetických kríz,“ upozornil Jenčo.
Spolupráca OLO a MHTH nadväzuje na priame napojenie ZEVO a Výhrevne Juh z roku 2023, ktoré umožnilo po prvýkrát v histórii dodávať teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave. V porovnaní s priemernou dodávkou energií v rokoch 2023 až 2025 sa na základe novej zmluvy mnohonásobne zvýši objem dodaného tepla, pričom tieto dodávky sa dotknú viac ako 66.000 domácností zásobovaných zo sústavy CZT v Bratislave.
Spoločnosť OLO pokračuje v ďalších krokoch projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na generálneho zhotoviteľa stavby, preto výsledná podoba investície bude známa po ukončení tohto procesu.
Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová pripomenula, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je najväčšou a najvýznamnejšou investíciou mestskej firmy do odpadovej a energetickej infraštruktúry Bratislavy. „Podpis zmluvy s MHTH, ktorý nadväzuje na memorandum o porozumení z februára 2026, je významným míľnikom, ktorý potvrdzuje, že projekt napreduje a pripravujeme ho veľmi zodpovedne s dôrazom na jeho dlhodobú ekonomickú efektivitu aj environmentálnu udržateľnosť,“ zdôraznila Čalfová.
Generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu Adrián Jenčo poukázal na to, že teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu je stabilným lokálnym zdrojom energie a vedie k postupnému znižovaniu závislosti od fosílnych palív. „Zároveň vytvára predpoklady pre dlhodobú cenovú stabilitu dodávok tepla pre bratislavské domácnosti aj v čase energetických kríz,“ upozornil Jenčo.
Spolupráca OLO a MHTH nadväzuje na priame napojenie ZEVO a Výhrevne Juh z roku 2023, ktoré umožnilo po prvýkrát v histórii dodávať teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave. V porovnaní s priemernou dodávkou energií v rokoch 2023 až 2025 sa na základe novej zmluvy mnohonásobne zvýši objem dodaného tepla, pričom tieto dodávky sa dotknú viac ako 66.000 domácností zásobovaných zo sústavy CZT v Bratislave.
Spoločnosť OLO pokračuje v ďalších krokoch projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na generálneho zhotoviteľa stavby, preto výsledná podoba investície bude známa po ukončení tohto procesu.