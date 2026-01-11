< sekcia Regióny
Oltár Kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici rekonštruujú
Autor TASR
Banská Štiavnica 11. januára (TASR) - Hlavný oltár Kostola sv. Kataríny v historickom centre Banskej Štiavnice obnovujú. Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Banská Štiavnica začala s realizáciou prvej etapy jeho rekonštrukcie. Ako farnosť informovala, barokový oltár zo začiatku 18. storočia je v havarijnom stave.
Projekt rekonštrukcie oltára farnosť realizuje vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom vo výške 40.000 eur. Oltár vytvoril v roku 1727 Michal A. Räsner. Farnosť uviedla, že má narušenú statiku, a to najmä pričinením aktívneho drevokazného hmyzu. Po reštaurátorskom výskume preto začali s jeho reštaurovaním, pričom realizácia bude vzhľadom na veľký rozsah rozdelená na niekoľko etáp.
V rámci prvej etapy ho podľa farnosti zastabilizovali, na jeho zadnú stranu inštalovali drevenú konštrukciu, ktorá ho staticky podporuje a spevňuje. Zo zadnej strany tiež odstránili sekundárne farebné vrstvy a ošetrili prostriedkom proti drevokaznému hmyzu. „V ďalších rokoch by sme v závislosti od finančných možností pokračovali prednou stranou oltára. Po jeho očistení a spevnení sa navráti pôvodná farebnosť a vzhľad z 18. storočia,“ uviedla farnosť.
Počas rekonštrukcie boli demontované oltárne obrazy vrátane centrálneho obrazu Zasnúbenia sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý je v súčasnosti odborne inštalovaný na ľavú časť presbytéria a prekrytý jemnou geotextíliou.
Rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny je dominantou historického centra Banskej Štiavnice na rozmedzí Radničného námestia a Námestia sv. Trojice. Patrí medzi najvýznamnejšie body záujmu návštevníkov mesta, každoročne je tiež dejiskom slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, počas ktorého odovzdávajú mestské ocenenia.
