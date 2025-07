Olúpil Ukrajinku na košickej vlakovej stanici: Už čelí obvineniu

Košice 7. júla (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 42-ročného muža. Obvinený podľa vyšetrovania olúpil ukrajinskú cestujúcu, ktorá v piatok (4. 7.) v noci čakala na košickej železničnej stanici. Mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



„Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby,“ uviedla hovorkyňa.



Obvinený podľa polície v interiéri vlaku, ktorý bol pristavený na stanici, silno schytil poškodenú ženu za rameno, pritlačil ju k stene vagóna a z ucha jej násilím strhol náušnicu. Druhú náušnicu mu zo strachu odovzdala dobrovoľne. „Následne na to sa muž vzdialil, na čo si poškodená všimla prerezané ramienko na kabelke. Zo strachu preto chcela z vlaku vystúpiť, čo si však muž všimol, postavil sa oproti nej a nastriekal jej do očí slzný sprej,“ skonštatovala Ivanová.



Po oznámení činu policajti pri pátraní zbadali osoby zodpovedajúce popisu na košickom Námestí osloboditeľov. Na osobnej slobode obmedzili 42-ročného muža a 50-ročnú ženu, ktorí boli dôvodne podozriví zo spáchania zločinu lúpeže. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ženu zo zadržania prepustili.