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Olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich
Pondelkový program bol venovaný atletickým disciplínam.
Autor TASR
Michalovce 22. júna (TASR) - V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala v pondelok Mestská športová olympiáda seniorov. Ako uviedol predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ, do podujatia sa zapojilo deväť centier a viac ako 120 súťažiacich.
Pondelkový program bol venovaný atletickým disciplínam. Súťažiaci si zmerali sily v behoch, skokoch, hodoch a vrhoch. Ženy absolvovali beh na 50 metrov, muži na 60 metrov. Medzi disciplínami nechýbal vrh kriketovou loptičkou ani tradičný hod granátom na cieľ. „Máme medzi seniormi aj takých, ktorí odbehli maratón. Sú tu bývalí športovci, ale aj ľudia z bežnej populácie. Teší nás, že dôchodcovia sa v Michalovciach aktívne zapájajú do športových aktivít,“ povedal Uchaľ.
Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Uchaľ doplnil, že podujatie pravidelne podporuje aj paralympionik Martin Dorič, ktorý reprezentoval Slovensko na paralympiáde v Paríži a dosahuje výborné výsledky aj na európskej úrovni. „Pozývame ho na každú našu športovú olympiádu. Rád príde, povzbudí účastníkov a tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme šíriť olympizmus a olympijské myšlienky ďalej, najmä medzi mládežou,“ uviedol Uchaľ. Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie kolektívnych športov.
Olympiáda seniorov nebola jediným podujatím v Michalovciach zaradeným do Národného týždňa športu. Podľa Uchaľa sa v meste uskutočnil aj olympijský pedál pre najmenších cyklistov a pripravená je tiež olympijská štafeta základných škôl, v ktorej bude každú školu reprezentovať desať chlapcov a desať dievčat.
Pondelkový program bol venovaný atletickým disciplínam. Súťažiaci si zmerali sily v behoch, skokoch, hodoch a vrhoch. Ženy absolvovali beh na 50 metrov, muži na 60 metrov. Medzi disciplínami nechýbal vrh kriketovou loptičkou ani tradičný hod granátom na cieľ. „Máme medzi seniormi aj takých, ktorí odbehli maratón. Sú tu bývalí športovci, ale aj ľudia z bežnej populácie. Teší nás, že dôchodcovia sa v Michalovciach aktívne zapájajú do športových aktivít,“ povedal Uchaľ.
Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Uchaľ doplnil, že podujatie pravidelne podporuje aj paralympionik Martin Dorič, ktorý reprezentoval Slovensko na paralympiáde v Paríži a dosahuje výborné výsledky aj na európskej úrovni. „Pozývame ho na každú našu športovú olympiádu. Rád príde, povzbudí účastníkov a tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme šíriť olympizmus a olympijské myšlienky ďalej, najmä medzi mládežou,“ uviedol Uchaľ. Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie kolektívnych športov.
Olympiáda seniorov nebola jediným podujatím v Michalovciach zaradeným do Národného týždňa športu. Podľa Uchaľa sa v meste uskutočnil aj olympijský pedál pre najmenších cyklistov a pripravená je tiež olympijská štafeta základných škôl, v ktorej bude každú školu reprezentovať desať chlapcov a desať dievčat.