Olympijský deň detí s rakovinou pripomenie hodnotu nezlomnosti
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Charitatívno-športové podujatie Olympijský deň detí s rakovinou opäť pripomenie hodnoty fair play, odvahy a nezlomnosti. Uskutoční sa v sobotu na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). Stojí za ním FTVŠ UK v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. TASR o tom informovali z univerzity.
„Cieľom Olympijského dňa detí s rakovinou je nielen šíriť povedomie o dôležitosti podpory detí, ktoré čelia tomuto náročnému ochoreniu, ale aj inšpirovať spoločnosť k lepšiemu porozumeniu ich situácie. Pozývame všetkých, ktorí chcú prežiť krásne chvíle s rodinou, podporiť dobrú vec a zapojiť sa do atmosféry plnej lásky, odvahy a nezlomnosti. Spoločne môžeme ukázať, že sila komunity a športu má jedinečnú moc dodávať nádej a energiu tam, kde je to najviac potrebné,“ odkázali organizátori verejnosti.
Návštevníci si v rámci olympijského dňa môžu vyskúšať rôzne športové aktivity a disciplíny. Okrem toho ich čaká tiež sprievodný program, napríklad kreatívne dielničky či autogramiáda športovcov. Podujatie prídu podporiť aj poprední slovenskí olympionici. „Ich prítomnosť prinesie nielen inšpiráciu, ale aj motiváciu k tomu, aby sme si spoločne pripomenuli hodnoty fair play, odvahy a nezlomnosti, ktoré sú základom olympijského ducha,“ doplnili organizátori.
Podujatie nadväzuje na iniciatívu študentov a pedagógov fakulty, ktorí pravidelne cvičia s malými pacientmi na klinikách. Ide už o tretí ročník. Registrácia účastníkov sa začne v sobotu ráno o 9.00 h v areáli fakulty na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 v Bratislave.
