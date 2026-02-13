< sekcia Regióny
Olympijský festival na Liptove slávnostne otvorila Emma Zapletalová
Festival ponúka aj hudobný program, v rámci ktorého vystúpi skupina Iné Kafe, interpreti Ego, OtherWay, Peter Cmorík či Zahrajko.
Autor TASR
Demänovská Dolina 13. februára (TASR) - Zapálením festivalového ohňa v piatok slávnostne otvorila slovenská Športovkyňa roka 2025 Emma Zapletalová Olympijský festival v lyžiarskom stredisku Jasná na Liptove. TASR o tom informoval riaditeľ mediálneho oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Peter Pašuth.
Olympijský festival prináša od štvrtka (12. 2.) do nedele (15. 2.) atmosféru zimných olympijských hier aj formou priamych prenosov vysielaných na veľkoplošných obrazovkách, pri ktorých môžu návštevníci spoločne sledovať a podporovať slovenských športovcov. Festival ponúka aj hudobný program, v rámci ktorého vystúpi skupina Iné Kafe, interpreti Ego, OtherWay, Peter Cmorík či Zahrajko.
V Jasnej na Bielej Púti sa nachádza rozsiahla športová zóna, kde si verejnosť môže bezplatne vyskúšať viaceré disciplíny ako hokej, korčuľovanie, sánkovanie, biatlon, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, skialpinizmus aj curling.
V sobotu (14. 2.) sa o 13.30 h uskutoční autogramiáda slovenských športovcov. „Zúčastnia sa na nej atlétka Gabriela Gajanová, snoubordisti Klaudia Medlová a Samuel Jaroš, sánkari Marián Skupek a Matej Zmij, akrobatické lyžiarky Natália Šlepecká a Zuzana Bernardová, triatlonista Richard Varga, hokejista Tomáš Chrenko či biatlonista Artur Ischakov,“ spresnil Pašuth.
Počas Olympijského festivalu sú posilnené spoje bezplatných skibusov, ktoré v pravidelných intervaloch premávajú priamo do areálu festivalu na Bielu Púť. Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť tieto skibusy, keďže v Demänovskej doline sú počas festivalu obmedzené dopravné podmienky.
