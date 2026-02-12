< sekcia Regióny
Olympijský festival plný športu zmení stredisko Jasná na fanzónu
Olympijský festival sa oficiálne začne vo štvrtok o 12.00 h otvorením všetkých športovísk a partnerských zón. V ďalších dňoch budú zóny otvorené od 10.00 do 16.00 h.
Autor TASR
Demänovská Dolina 12. februára (TASR) - Olympijský festival zmení počas štyroch dní lyžiarske stredisko Jasná na Liptove na olympijskú fanzónu. Od štvrtka do nedele 15. februára čaká fanúšikov kombinácia športu, zábavy a stretnutí so známymi športovcami. Ako TASR informoval riaditeľ mediálneho oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Peter Pašuth, hlavným poslaním podujatia je motivovať deti k pohybu.
Návštevníci si budú môcť v športovej zóne na Bielej Púti vyskúšať rôzne zimné športy. K dispozícii bude hokej, korčuľovanie, sánkovanie, biatlon, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, skialpinizmus aj curling. „Na jednotlivých stanoviskách budú deti aj dospelí objavovať čaro športu a možno práve tu nájdu aktivitu, ktorej sa budú venovať dlhodobo,“ uviedol Pašuth.
Olympijský festival sa oficiálne začne vo štvrtok o 12.00 h otvorením všetkých športovísk a partnerských zón. V ďalších dňoch budú zóny otvorené od 10.00 do 16.00 h. „Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v piatok (13. 2.) o 16.15 h, pričom festivalový oheň zapáli Športovkyňa roka 2025 na Slovensku Emma Zapletalová. Súčasťou programu budú aj verejné preteky v slalome,“ podotkol riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV.
Autogramiáda slovenských športovcov sa uskutoční v sobotu (14. 2.) o 13.30 h za účasti atlétky Gabriely Gajanovej, snoubordistov Klaudie Medlovej a Samuela Jaroša, sánkarov Mariána Skupeka a Mateja Zmija, akrobatických lyžiariek Natálie Šlepeckej a Zuzany Bernardovej, triatlonistu Richarda Vargu, hokejistu Tomáša Chrenka či biatlonistu Artura Ischakova.
Súčasťou festivalu budú aj priame prenosy zo zimných olympijských hier, ktoré budú vysielané na veľkoplošných obrazovkách. Hudobný program prinesie vystúpenia interpretov ako Iné Kafe, Ego, Majself, Peter Cmorík, OtherWay či Zahrajko.
Počas Olympijského festivalu budú výrazne posilnené spoje bezplatných skibusov, ktoré budú v pravidelných intervaloch premávať priamo do areálu festivalu na Bielu Púť. Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť tieto skibusy, keďže v Demänovskej doline budú počas festivalu obmedzené dopravné podmienky.
