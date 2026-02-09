< sekcia Regióny
Olympijský festival prinesie na Liptov atmosféru ZOH
Počas Olympijského festivalu budú výrazne posilnené spoje bezplatných skibusov, ktoré budú v pravidelných intervaloch premávať priamo do areálu festivalu na Bielu Púť.
Autor TASR
Demänovská Dolina 9. februára (TASR) - Lyžiarske stredisko pod Chopkom sa na štyri dni stane centrom olympizmu. Olympijský festival prinesie od 12. do 15. februára športové a kultúrne podujatie priamo na Liptov, kde si budú môcť návštevníci užiť atmosféru zimných olympijských hier. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.
„Program Olympijského festivalu je nabitý športom, pohybom, živým vysielaním z Milána a Cortiny, stretnutiami s úspešnými športovcami, ale aj podvečernými koncertmi. Je určený pre všetkých, a tak si na svoje prídu nielen lyžiari, ktorí si budú užívať pravú zimnú atmosféru v úžasnom lyžiarskom stredisku Jasná, ale aj fanúšikovia iných zimných športov. Chceme dať všetkým možnosť zažiť olympijského ducha a pocítiť skutočné emócie olympijskej rodiny,“ uviedla riaditeľka marketingu Slovenského olympijského a športového výboru Oľga Hammer.
Počas Olympijského festivalu budú výrazne posilnené spoje bezplatných skibusov, ktoré budú v pravidelných intervaloch premávať priamo do areálu festivalu na Bielu Púť. Organizátori odporúčajú parkovať na záchytnom parkovisku na začiatku Demänovskej doliny. „Chceme, aby si olympijskú atmosféru užil každý - bez stresu z parkovania či presunov,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Festival podľa organizátorov ponúkne najväčšie zimné megaihrisko na Slovensku, kde si návštevníci budú môcť vyskúšať lyžovanie, snowboarding, bežky, hokej, biatlon, skialpinizmus či snežný volejbal. „Rada by som pozvala najmä deti na otvorené preteky v olympijskom slalome, na ktoré odporúčame online registráciu,“ dodala Hammer. Súčasťou festivalu budú aj priame prenosy zo zimných olympijských hier, ktoré budú vysielané na veľkoplošných obrazovkách.
Program olympijského festivalu ponúkne i autogramiády a osobné stretnutia s olympionikmi a so športovými hviezdami. Hudobný program prinesie vystúpenia interpretov ako Iné Kafe, Ego, Majself, Peter Cmorík, OtherWay či Zahrajko.
„Program Olympijského festivalu je nabitý športom, pohybom, živým vysielaním z Milána a Cortiny, stretnutiami s úspešnými športovcami, ale aj podvečernými koncertmi. Je určený pre všetkých, a tak si na svoje prídu nielen lyžiari, ktorí si budú užívať pravú zimnú atmosféru v úžasnom lyžiarskom stredisku Jasná, ale aj fanúšikovia iných zimných športov. Chceme dať všetkým možnosť zažiť olympijského ducha a pocítiť skutočné emócie olympijskej rodiny,“ uviedla riaditeľka marketingu Slovenského olympijského a športového výboru Oľga Hammer.
Počas Olympijského festivalu budú výrazne posilnené spoje bezplatných skibusov, ktoré budú v pravidelných intervaloch premávať priamo do areálu festivalu na Bielu Púť. Organizátori odporúčajú parkovať na záchytnom parkovisku na začiatku Demänovskej doliny. „Chceme, aby si olympijskú atmosféru užil každý - bez stresu z parkovania či presunov,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Festival podľa organizátorov ponúkne najväčšie zimné megaihrisko na Slovensku, kde si návštevníci budú môcť vyskúšať lyžovanie, snowboarding, bežky, hokej, biatlon, skialpinizmus či snežný volejbal. „Rada by som pozvala najmä deti na otvorené preteky v olympijskom slalome, na ktoré odporúčame online registráciu,“ dodala Hammer. Súčasťou festivalu budú aj priame prenosy zo zimných olympijských hier, ktoré budú vysielané na veľkoplošných obrazovkách.
Program olympijského festivalu ponúkne i autogramiády a osobné stretnutia s olympionikmi a so športovými hviezdami. Hudobný program prinesie vystúpenia interpretov ako Iné Kafe, Ego, Majself, Peter Cmorík, OtherWay či Zahrajko.