Olympijským medailistom odhalili novú pamätnú stenu v B. Bystrici

Banská Bystrica 1. mája (TASR) - Úspešným slovenským olympionikom je venovaná nová pamätná stena, ktorú v stredu slávnostne odhalili na budove Vojenského športového centra (VŠC) Dukla v Banskej Bystrici. Podujatie bolo súčasťou Dňa otvorených dverí VŠC Dukla Banská Bystrica, ktoré približuje centrum širokej verejnosti prostredníctvom športov, ale aj samotných špičkových športovcov.



Podľa riaditeľa VŠC Dukla Mateja Tótha nová pamätná stena symbolizuje, že cesta za úspechom nikdy je priamočiara, ale je spojená aj s pádmi. "Som na ňu hrdý. Bola to myšlienka, ktorá vznikla po olympiáde v Pekingu, keď sme zistili, že Petinu zlatú medailu už nemáme kde dopísať, lebo naša tabuľa, ktorá tu bola predtým, už bola plná zlatých olympijských medailistov," skonštatoval Tóth.



Autorom jej konštrukcie je umelecký kováč František Sarvaš z Medzeva. Podľa Tótha je nová pamätná stena modernejšia, umelecky hodnotnejšia ako doterajšie stvárnenie, a navyše, poskytuje priestor na ďalšie olympijské medaily.



Svoje miesto tu má aj symbolická medaila olympijskej víťazky v slalome Petry Vlhovej. "Je to veľmi pekná pamiatka na tých, čo získali olympijské medaily. Ja som chodila vždy okolo a ešte tam nebolo moje meno a vždy som si hovorila, že možno raz... a som šťastná, že som sa toho dočkala, bude to taká veľmi pekná spomienka," poznamenala Vlhová.



Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj slávnostné otvorenie tréningovo-diagnostického bloku, ktoré podľa Tótha prináša výrazne zlepšené a zvýšené podmienky na tréning a diagnostiku športovcov. V zrekonštruovanom bloku majú športovci k dispozícii moderné diagnostické centrum s hypoxickým tréningom, posilňovňu a ďalšie tréningové prostriedky, menšiu jedáleň, ale aj džudistickú halu.







Deň otvorených dverí ŠVC Dukla v Banskej Bystrici sa koná každoročne s bohatým programom a s cieľom priblížiť aktivity centra. "Chceme ukázať, čo je Dukla, že to nie je len úzko spojené s profesionálnymi športovcami, s vojakmi, ale naozaj, že Dukla zastrešuje vyše 190 športovcov v 26 rôznych športoch, že máme tie najväčšie esá, veľké mená, olympijských víťazov aj v histórii, ale aj aktuálne," podotkol Tóth.



Aj tento rok mohli návštevníci vyskúšať rôzne športy za asistencie športovcov, prezrieť si dynamické a statické ukážky vojenskej polície, či možnosť stretnúť sa s najznámejšími športovcami v rámci autogramiády.