Ombudsman zistil porušenie ľudských práv pri policajnom zásahu

Tvrdošín 13. januára (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský zistil porušenie základných ľudských práv pri zásahu policajnej hliadky obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Tvrdošíne. Hliadka v júli minulého roka nespísala úradný záznam o použití donucovacích prostriedkov. Riaditeľ obvodného oddelenia PZ Tvrdošín prijal návrh VOP a opätovne preškolil svojich podriadených. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac a žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.



Podávateľ sa obrátil na VOP s tým, že policajti voči nemu bezdôvodne a neoprávnene použili donucovacie prostriedky, a to len preto, že sa policajtom odmietol identifikovať. "K použitiu donucovacích prostriedkov došlo po tom, ako medzi podávateľom a inou osobou došlo k sporu o parkovaní. Na miesto bola privolaná mestská polícia mesta Trstená a následne i hliadka obvodného oddelenia PZ Tvrdošín," priblížil Gigac.



Ďalej doplnil, že podávateľ policajtom odmietol uviesť svoju totožnosť, tvrdil, že žiadny právny predpis neporušil, a preto nie je povinný sa identifikovať. Po tom, ako sa podávateľ neidentifikoval ani po opakovaných výzvach policajtov, policajti z obvodného oddelenia PZ Tvrdošín voči podávateľovi použili donucovacie prostriedky, a to tak, že podávateľa zvalili na zem a za chrbtom mu nasadili putá.



V úradnom zázname z výjazdu policajti uviedli, že výjazd bol bez použitia donucovacích prostriedkov. "Po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov som preto došiel k jednoznačnému záveru, že donucovacie prostriedky hmaty, chvaty a putá použili policajti v rozpore so zákonom o Policajnom zbore, neodôvodnene a neprimerane. Preto som konštatoval, že policajti uvedeným postupom porušili podávateľove základné ľudské právo na ochranu pred mučením, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním a trestaním," vysvetlil Dobrovodský.



VOP následne podal návrh na preškolenie príslušníkov o pravidlách a zásadách používania donucovacích prostriedkov a o povinnosti a dôležitosti detailného zaznamenávania akéhokoľvek použitia donucovacích prostriedkov. Ďalej odporučil zabezpečiť, aby príslušníci obvodného oddelenia PZ Tvrdošín používali donucovacie prostriedky výlučne v nevyhnutných prípadoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečiť, aby úradné záznamy príslušníkov obsahovali všetky zákonné náležitosti.



Policajná hovorkyňa uviedla, že v súvislosti s návrhom ombudsmana možno konštatovať, že príslušníci PZ Krajského riaditeľstva v Žiline sú pravidelne preškolení s postupom pri zásahu do základných ľudských prác na ochranu pred mučením, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním a trestaním. "Napriek tomu riaditeľ obvodného oddelenia PZ Tvrdošín prijal návrh VOP a opätovne preškolil svojich podriadených," doplnila Kocková.