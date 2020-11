Omše v rámci Trnavskej novény budú výnimočne v bazilike aj katedrále

Trnava 15. novembra (TASR) – Dopoludňajšou bohoslužbou pokračoval tretí deň v Trnave, bez účasti veriacich, deväťdňový sviatok, novéna k Trnavskej Panny Márie. Po zmene protipandemických opatrení sa bude môcť v Bazilike sv. Mikuláša od pondelka (16. 11.) až do záveru novény v sobotu (21. 11.) na jednotlivých omšiach zúčastniť už 280 ľudí. Informoval o tom trnavský arcibiskup Ján Orosch.



Novény sa tradične zúčastňujú tisíce veriacich, preto, ako uviedol arcibiskup, rozhodli v čase pandémie výnimočne o konaní paralelných omší v katedrále sv. Jána Krstiteľa so zhruba rovnakou kapacitou. "Uskutočnia sa vždy v čase hlavnej bohoslužby o 18.00 h pre tých, ktorí sa do baziliky nevmestia," povedal Orosch. Veriacich budú usmerňovať pred začiatkom dobrovoľníci pri oboch chrámoch. Vzdialené sú od seba zhruba 500 metrov a päť minút chôdzou.



Veriaci môžu využiť iba miesta na sedenie a je potrebné v laviciach sedieť šachovnicovo, na označených miestach. Treba počítať aj s tým, že bazilika bude každý deň v čase od 16.00 do 16.45 h zatvorená pre dezinfekciu pred hlavnou omšou.



Nedeľnú omšu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Podľa 76-ročnej tradície novény sa vždy po nedeľnej omši koná procesia so zázračným obrazom Bohorodičky na trnavskom hlavnom námestí za účasti stoviek Trnavčanov, v tomto roku musela byť vynechaná. Zázračný obraz Trnavskej Panny Márie pred 310 rokmi slzil a zastavil tak epidémiu moru.