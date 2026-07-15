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Ondrej Brendza sa bude opätovne uchádzať o post primátora Stropkova

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Primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Dodal, že verí a spolieha sa na serióznu a korektnú predvolebnú kampaň.

Autor TASR
Stropkov 15. júla (TASR) - O post primátora mesta Stropkov sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný primátor Ondrej Brendza. Oznámil to v stredu vo videu na sociálnej sieti. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát.

Stropkov mám úprimne rád pre jeho históriu, jeho prítomnosť, atmosféru a ľudí, ktorí v ňom žijú. Samozrejme, máme rozdielne názory, postoje, skúsenosti, ale spája nás jedno, a to je miesto pre život, náš milovaný Stropkov,“ povedal Brendza.

Ako uviedol, už 12 rokov cíti dôveru a podporu od ľudí ako primátor. „Aj na základe toho som sa rozhodol a prijal som zodpovedné rozhodnutie opäť sa uchádzať o dôveru a funkciu primátora mesta,“ povedal Brendza.

Dodal, že verí a spolieha sa na serióznu a korektnú predvolebnú kampaň.
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