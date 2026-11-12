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Ondrej Juhász povedie Želiezovce štvrté volebné obdobie
Juhász kandidoval ako nezávislý, získal dôveru 47,09 percenta voličov.
Autor TASR
Želiezovce 12. novembra (TASR) - Staronový primátor Želiezoviec Ondrej Juhász sa zložením sľubu primátora vo štvrtok oficiálne ujal vedenia mesta v novom volebnom období. Spolu s ním zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 12 novozvolených mestských poslancov.
Juhász je primátorom Želiezoviec v okrese Levice nepretržite od roku 2014. Pripomenul, že mesto preberal na pokraji nútenej správy, v hlbokom mínuse a s dlhmi, ktoré sa darilo splácať len s najväčšími ťažkosťami. Prvé roky sa preto niesli v znamení ozdravovania mestských financií. V súčasnosti mesto hospodári stabilnejšie a jeho majetok vzrástol z približne 13 miliónov eur na viac ako 32 miliónov eur. Postupne sa podarilo naštartovať obnovu kaštieľa, škôl, parku, sídlisk a ďalšej mestskej infraštruktúry.
V nasledujúcom období plánuje radnica pokračovať v dokončení obnovy kaštieľa a rekonštrukcii miestnych ciest a chodníkov. Plánuje obnoviť dom kultúry a pripraviť ďalšie projekty, medzi nimi plaváreň s wellness centrom, domov pre seniorov a bývanie pre mladých.
V meste s približne 7100 obyvateľmi bolo v zoznamoch voličov v októbrových komunálnych voľbách zapísaných 5570 voličov. Volebná účasť dosiahla 42,69 percenta oprávnených voličov. Juhász kandidoval ako nezávislý, získal dôveru 47,09 percenta voličov.
O 12 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve sa uchádzalo 27 kandidátov. Voliči rozhodli, že zastupovať ich bude osem nezávislých kandidátov, traja nominanti strany Maďarská aliancia a jeden nominant Strany vidieka.
Juhász je primátorom Želiezoviec v okrese Levice nepretržite od roku 2014. Pripomenul, že mesto preberal na pokraji nútenej správy, v hlbokom mínuse a s dlhmi, ktoré sa darilo splácať len s najväčšími ťažkosťami. Prvé roky sa preto niesli v znamení ozdravovania mestských financií. V súčasnosti mesto hospodári stabilnejšie a jeho majetok vzrástol z približne 13 miliónov eur na viac ako 32 miliónov eur. Postupne sa podarilo naštartovať obnovu kaštieľa, škôl, parku, sídlisk a ďalšej mestskej infraštruktúry.
V nasledujúcom období plánuje radnica pokračovať v dokončení obnovy kaštieľa a rekonštrukcii miestnych ciest a chodníkov. Plánuje obnoviť dom kultúry a pripraviť ďalšie projekty, medzi nimi plaváreň s wellness centrom, domov pre seniorov a bývanie pre mladých.
V meste s približne 7100 obyvateľmi bolo v zoznamoch voličov v októbrových komunálnych voľbách zapísaných 5570 voličov. Volebná účasť dosiahla 42,69 percenta oprávnených voličov. Juhász kandidoval ako nezávislý, získal dôveru 47,09 percenta voličov.
O 12 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve sa uchádzalo 27 kandidátov. Voliči rozhodli, že zastupovať ich bude osem nezávislých kandidátov, traja nominanti strany Maďarská aliancia a jeden nominant Strany vidieka.