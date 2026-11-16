< sekcia Regióny
O. Lunter sa druhýkrát ujal funkcie predsedu Banskobystrického kraja
Lunter vo svojom príhovore zagratuloval všetkým zvoleným poslancom.
Autor TASR
Lučenec 16. novembra (TASR) - V meste Lučenec sa v pondelok konalo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Slávnostný sľub na ňom zložil Ondrej Lunter (nezávislý), ktorý je predsedom kraja od roku 2022, funkcie sa ujala aj väčšina zo zvolených krajských poslancov.
Lunter vo svojom príhovore zagratuloval všetkým zvoleným poslancom. Skonštatoval, že po rokovaniach, ktoré viedol s viacerými z nich, sa v krajskom zastupiteľstve črtá predpoklad pre širokú podporu pripraveného programu.
„Očakávam aj od novozvolených poslancov, že odhodia svoje stranícke tričká a spoločne budeme hľadať prienik v programových prioritách pre náš kraj, budeme pokračovať v projektoch, v ktorých sme lídri v rámci celého Slovenska, v projektoch, ktoré podporujú a posilňujú skutočný sociálny štát, ktorý je o dostupných a kvalitných verejných službách,“ uviedol pre TASR predseda BBSK s tým, že cieľom na najbližšie roky je napríklad zdvojnásobiť centrá integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti či počet krajských ambulancií.
V októbrových voľbách získal Lunter takmer 65 percent hlasov, mandát vníma ako potvrdenie pre pokračovanie štýlu politiky, ktorú so svojím tímom realizoval v uplynulých rokoch. Za najväčšiu výzvu aktuálneho funkčného obdobia považuje v ekonomicky náročnom období udržať a rozšíriť kvalitu a rozsah verejných služieb. „Napriek prekážkam, ktoré nám jednotlivé vlády od roku 2020 kládli, sa nám to v minulosti darilo vďaka šetreniu v rozpočtoch,“ poznamenal Lunter.
Na pondelňajšom ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva BBSK zložila slávnostný sľub aj väčšina zvolených poslancov a poslankýň. Približne tretinu zastupiteľstva tvoria nové tváre, väčšine občania prejavili dôveru znovuzvolením do funkcie. Z radov poslancov vzídu už čoskoro aj štyria podpredsedovia BBSK, oproti minulým rokom dôjde v nomináciách k dvom zmenám.
„Každý z nich bude nositeľom konkrétnej agendy, ktorá súvisí s programovými prioritami, ktoré sú pre nás dôležité,“ poznamenal Lunter s tým, že mená podpredsedov budú predstavené na nasledujúcom krajskom zastupiteľstve.
Lunter vo svojom príhovore zagratuloval všetkým zvoleným poslancom. Skonštatoval, že po rokovaniach, ktoré viedol s viacerými z nich, sa v krajskom zastupiteľstve črtá predpoklad pre širokú podporu pripraveného programu.
„Očakávam aj od novozvolených poslancov, že odhodia svoje stranícke tričká a spoločne budeme hľadať prienik v programových prioritách pre náš kraj, budeme pokračovať v projektoch, v ktorých sme lídri v rámci celého Slovenska, v projektoch, ktoré podporujú a posilňujú skutočný sociálny štát, ktorý je o dostupných a kvalitných verejných službách,“ uviedol pre TASR predseda BBSK s tým, že cieľom na najbližšie roky je napríklad zdvojnásobiť centrá integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti či počet krajských ambulancií.
V októbrových voľbách získal Lunter takmer 65 percent hlasov, mandát vníma ako potvrdenie pre pokračovanie štýlu politiky, ktorú so svojím tímom realizoval v uplynulých rokoch. Za najväčšiu výzvu aktuálneho funkčného obdobia považuje v ekonomicky náročnom období udržať a rozšíriť kvalitu a rozsah verejných služieb. „Napriek prekážkam, ktoré nám jednotlivé vlády od roku 2020 kládli, sa nám to v minulosti darilo vďaka šetreniu v rozpočtoch,“ poznamenal Lunter.
Na pondelňajšom ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva BBSK zložila slávnostný sľub aj väčšina zvolených poslancov a poslankýň. Približne tretinu zastupiteľstva tvoria nové tváre, väčšine občania prejavili dôveru znovuzvolením do funkcie. Z radov poslancov vzídu už čoskoro aj štyria podpredsedovia BBSK, oproti minulým rokom dôjde v nomináciách k dvom zmenám.
„Každý z nich bude nositeľom konkrétnej agendy, ktorá súvisí s programovými prioritami, ktoré sú pre nás dôležité,“ poznamenal Lunter s tým, že mená podpredsedov budú predstavené na nasledujúcom krajskom zastupiteľstve.