Ondrejský jarmok ponúkne trhy i stretnutie s predstaviteľmi mesta

Komárno 16. novembra (TASR) - V Komárne sa bude počas nadchádzajúceho víkendu konať tradičný Ondrejský jarmok. Remeselnícky trh i gastronomické špeciality ponúkne návštevníkom od 17. do 19. novembra na Hradnej ulici.



Ako informovala radnica, na jarmoku sa zúčastní 99 remeselníkov, o občerstvenie sa postará 82 stánkov s jedlom a nápojmi. "Chýbať nebudú ani kolotoče a ďalšie atrakcie pre detských i dospelých návštevníkov," uviedol magistrát.



Verejnosť sa na jarmoku môže stretnúť aj so zástupcami mestského úradu a mestských podnikov. "Návštevníkov pohostíme vareným vínom a pagáčmi. Jednotlivé organizácie poinformujú obyvateľov o svojej činnosti a verejnosť sa prostredníctvom dotazníkov bude môcť vyjadriť k tomu, aké vylepšenia by v Komárne uvítala, prípadne čo by chcela vo svojom okolí riešiť," pripomenul mestský úrad.