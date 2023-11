Ondrejský jarmok v Brezne si vyžiada dopravné obmedzenia

Brezno 24. novembra (TASR) - Záver novembra na Horehroní bude patriť tradičnému Ondrejskému jarmoku a motoristi sa musia počas jeho konania pripraviť na dopravné obmedzenia v centre Brezna i uzavretie miestnych komunikácií.



Ako informoval brezniansky magistrát, od 27. novembra do 3. decembra bude uzavreté parkovisko na severovýchodnej strane námestia, obsadia ho kolotoče. Od 30. novembra, v čase od 5.00 h do polnoci dôjde k uzávere miestnych komunikácií na Námestí gen. M. R. Štefánika, Ulici Boženy Němcovej a časti Malinovského ulice od križovatky s Laskomerského. Sprejazdnia ich 2. decembra po 20.00 h. Mesto z uvedeného dôvodu žiada majiteľov jednotlivých prevádzok, aby si zabezpečili zásobovanie do 29. novembra.



Cesta prvej triedy I/66 bude aj v čase konania jarmoku plne prejazdná.



V historickom centre Brezna sa od 30. novembra do 2. decembra uskutoční v poradí už 533. Ondrejský jarmok. Chystá sa naň približne 200 predajcov zo Slovenska, Čiech, Poľska i Maďarska. Súčasťou podujatia bude Trh regionálnych výrobcov, ktorý sa uskutoční 1. decembra od 10.00 do 17.00 h vo veľkej sále mestského hotela Ďumbier. Rovnako aj bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarajú rôzni hudobníci, speváci a pouliční umelci.