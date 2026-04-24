Onedlho sa začne desaťdňová uzávera priecestia pred obcou Cerová
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.
Autor TASR
Cerová 24. apríla (TASR) - Cesta v úseku medzi obcami Cerová a Jablonica v okrese Senica bude od soboty (25. 4.) 8.00 h na desať dní úplne uzavretá. Uzávera potrvá nepretržite do 5. mája do 8.00 h. Dôvodom je oprava železničného priecestia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Pre osobné vozidlá a autobusy bude obchádzková trasa vedená cez Trstín, Bukovú a Prievaly. Nákladné vozidlá nad 12 ton budú presmerované na trasu cez Senicu, Borský Mikuláš, Malacky a Rohožník. Polícia vyzýva vodičov, aby uzáveru rešpektovali a jazdili ohľaduplne, čím prispejú k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas realizácie prác.
