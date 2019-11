Onkocentrum v Komárne pomohlo za rok prevádzky asi 900 pacientom

Komárno 20. novembra (TASR) – Onkologické centrum v Komárne pomohlo za rok svojej prevádzky 850 pacientom. Lineárny urýchľovač Halcyon s CT simulátorom, ktorý je prvým prístrojom svojho druhu v Čechách a na Slovensku, má za sebou viac ako tisíc rádioterapeutických, resp. ožarovacích plánov a 17.600 ožiarov. "Hlavným prínosom tohto prístroja je rýchlosť a presnosť ožarovania. Pacient dostáva menej radiačnej dávky, cielene sú ožarované len nevyhnutné miesta, bez zásahu okolitých zdravých tkanív,“ uviedol primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno Pavel Demeter.



Počas ročnej prevádzky prístroja podľa neho prax predčila očakávania zdravotníkov. „Nábeh pacientov bol okamžitý a bezproblémový už po skúšobnej prevádzke, ktorá trvala len prvé štyri dni. Desať dní po prvom ožarovaní sme mali 20 pacientov za zmenu a o ďalších sedem dní to už bol dvojnásobok. Naším vrcholným výkonom bolo 106 pacientov, ktorí absolvovali ožarovanie v priebehu jedného dňa, ked celý náš personál oddelenia dosiahol kritickú hranicu možného výkonu. V súčasnosti liečime priemerne 90 pacientov za deň,“ potvrdil primár. Podľa jeho slov nemá onkocentrum takmer žiadne čakacie lehoty, začiatok liečby je zvyčajne plánovaný do 14 dní od prvej návštevy pacienta. Prístroj dokáže liečiť takmer všetky onkologické diagnózy.



Na Slovensku pribudne ročne takmer 23.000 nových pacientov s onkologickým ochorením. Nemocnica v Komárne prijíma na liečbu ožarovaním najmodernejším lineárnym urýchľovačom pacientov z celého Slovenska, viac ako polovica je z okresov Nové Zámky, Nitra a Bratislava. Najčastejšími liečenými ochoreniami sú rakovina prsníka, rakovina konečníka, pľúc, prostaty a rakovina orgánov ORL. „Každý deň začíname s liečením zhruba štyroch až šiestich nových pacientov, mesačne je to 75 až 90 nových pacientov. Vek našich pacientov je od 25 do 90 rokov,“ uviedol Demeter.



Zrekonštruovaná časť radiačnej onkológie v Nemocnici Komárno, ktorá bude súčasťou vznikajúceho Komplexného onkologického centra, bola uvedená do prevádzky v decembri minulého roka. Náklady na rekonštrukciu dosiahli štyri milióny eur. Projekt Komplexného onkologického centra je najväčšou investíciou skupiny Agel na Slovensku za posledné roky. Podľa predpokladov preinvestuje skupina do roku 2022 v súvislosti s realizáciou projektu viac ako 20 miliónov eur. Centrum by malo slúžiť pre viac ako 500.000 ľudí zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska. Projekt získal v celoslovenskej ankete TOP inovácie v zdravotníctve 2018 cenu za prínos k inováciám v slovenskej medicíne.