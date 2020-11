Onkologické centrum v Komárne odliečilo za 2 roky vyše 1800 pacientov

Komárno 19. novembra (TASR) - Onkologické centrum v Komárne oslavuje vo štvrtok presne dva roky od začiatku svojej činnosti. Za toto obdobie odliečilo vyše 1800 pacientov, vykonalo viac ako 33.000 ožarovaní a realizovalo výkony v hodnote vyššej ako 5 miliónov eur, zhodnotil činnosť centra primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Pavel Demeter.



Onkocentrum denne ožaruje priemerne 65 pacientov pri 12-hodinovej prevádzke lineárneho urýchľovača. „Kapacita pracoviska umožňuje toto číslo zvýšiť až napríklad nad 90 pacientov ožiarených v priebehu jedného dňa pri rovnakom štandarde, pričom čakacia doba na ožarovanie sa pohybuje stále do siedmich dní,“ povedal primár. Najčastejšie liečenou onkologickou diagnózou je podľa slov primára rakovina prsníka. Za ňou nasledujú rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL oblasti. Vek pacientov sa pohybuje od 25 do 95 rokov. „U každého sú mimoriadne dôležité individuálny prístup, liečebná stratégia a zvolená taktika liečby. Čo je však absolútne na prvom mieste, je prevencia, prípadne včasné stanovenie diagnózy,“ potvrdil Demeter.



Pracovníci onkologického centra sa usilujú, aby súčasná pandémia nemala žiadny vplyv na prevádzku lineáru. „Prijali sme prísne protiepidemiologické opatrenia, ale inak sme našu prevádzku nijak neobmedzili. Reálne však bolo a je cítiť mierny pokles pacientov,“ potvrdil Demeter. Okolité pracoviská podľa jeho slov odoslali pacientov v menších počtoch, pravdepodobne v dôsledku celkového útlmu pohybu populácie, teda aj diagnostiky a liečby. „Dúfam však, že sa pri poslednej vete mýlim, lebo inak by to bol zlý signál, že pre koronavírus trpí liečba iných závažných diagnóz,“ skonštatoval primár.



Rozvoj onkologického centra by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. „Dlhodobo čakáme na rekonštrukciu celého pavilónu klinickej a radiačnej onkológie, aby priestory ambulantnej liečby, riedenia cytostatík, aplikačných miestností, lôžkovej časti, čakární a ostatných priestorov spĺňali kritériá modernej doby,“ povedal Demeter. V najbližšom období sa bude realizovať renovácia onkologického oddelenia a budú vybudované nové priestory na riedenie i podávanie cytostatík.