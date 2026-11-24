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Onkologický ústav ponúka liečbu metastáz v komplikovaných oblastiach
Metóda nie je bez rizík. Medzi možné komplikácie patrí krvácanie, infekcia, poškodenie okolitých tkanív či prechodné poruchy nervových funkcií.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave ponúka novú možnosť liečby pre pacientov s nádorovými ochoreniami, ktorých metastáza sa nachádza na mimoriadne komplikovanom mieste. Ide o ireverzibilnú elektroporáciu (IRE), ktorá umožňuje ničiť nádorové tkanivo aj v oblastiach, kde by iné liečebné metódy predstavovali vysoké riziko. Odborníci o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.
Metóda slúži na liečbu vybraných nádorových ložísk, napríklad v pečeni či pankrease, prípadne iných anatomicky komplikovaných lokalizáciách. Využíva sa najmä tam, kde operácia neprichádza do úvahy a kde by bežné tepelné ablačné metódy (využívajúce vysokú alebo nízku teplotu) mohli poškodiť dôležité cievy, žlčové cesty či ďalšie okolité štruktúry.
Keďže IRE nevyužíva extrémne teploty, lepšie šetrí okolité zdravé štruktúry. Pri zákroku lekár zavedie do okolia metastázy niekoľko tenkých ihlových elektród, medzi ktorými prístroj generuje presne riadené krátke impulzy. Vytvára sa tak elektrické pole, ktoré nezvratne naruší bunkové membrány a vedie k odumieraniu nádorových buniek. „Zničený nádor prejde do štádia nekrózy, ktorú následne odbúra imunitný systém. Funguje to podobne ako pri poranení na ruke - najprv vznikne rana, potom chrasta a nakoniec zmizne. Presne takto tento proces prebieha vnútri,“ vysvetlil zástupca primára oddelenia rádiológie NOÚ Marek Makovník.
Prvý zákrok absolvoval tento mesiac 30-ročný Jakub s diagnózou Ewingov sarkóm. Metastáza v centrálnej časti pečene bola poslednou, ktorú dokázali zobrazovacie metódy nájsť a jej zničenie bolo pre pacienta veľmi dôležité. „Ležala akoby v ‚cievnej klietke‘, prístup k nej zakrývali dôležité cievy, ktoré sme potrebovali zachovať. IRE bola jediná metóda, ktorá to mohla dokázať,“ priblížil Makovník. Zákrok trval dve hodiny, robí sa v celkovej anestézii.
Metóda nie je bez rizík. Medzi možné komplikácie patrí krvácanie, infekcia, poškodenie okolitých tkanív či prechodné poruchy nervových funkcií. „Najnáročnejšia časť procesu je dohliadnuť na to, aby sme ihly správne zaviedli,“ ozrejmil primár oddelenia rádiológie NOÚ Ivan Uhrin. „V prípade Jakuba to bolo mimoriadne náročné, pretože cievy aj žlčovody sme nesmeli poškodiť,“ doplnil. Po zákroku lekári zistili, že metastáza sa zmenila na nekrotické tkanivo a cievy sú v poriadku.
IRE už absolvovali aj ďalší dvaja pacienti. Jeden s metastázou v panve a druhý v pečeni. Aktuálne NOÚ pripravuje zákroky pre ďalších piatich pacientov. Lekári predpokladajú, že ročne túto liečbu využijú u 20 až 30 pacientov.
Metóda slúži na liečbu vybraných nádorových ložísk, napríklad v pečeni či pankrease, prípadne iných anatomicky komplikovaných lokalizáciách. Využíva sa najmä tam, kde operácia neprichádza do úvahy a kde by bežné tepelné ablačné metódy (využívajúce vysokú alebo nízku teplotu) mohli poškodiť dôležité cievy, žlčové cesty či ďalšie okolité štruktúry.
Keďže IRE nevyužíva extrémne teploty, lepšie šetrí okolité zdravé štruktúry. Pri zákroku lekár zavedie do okolia metastázy niekoľko tenkých ihlových elektród, medzi ktorými prístroj generuje presne riadené krátke impulzy. Vytvára sa tak elektrické pole, ktoré nezvratne naruší bunkové membrány a vedie k odumieraniu nádorových buniek. „Zničený nádor prejde do štádia nekrózy, ktorú následne odbúra imunitný systém. Funguje to podobne ako pri poranení na ruke - najprv vznikne rana, potom chrasta a nakoniec zmizne. Presne takto tento proces prebieha vnútri,“ vysvetlil zástupca primára oddelenia rádiológie NOÚ Marek Makovník.
Prvý zákrok absolvoval tento mesiac 30-ročný Jakub s diagnózou Ewingov sarkóm. Metastáza v centrálnej časti pečene bola poslednou, ktorú dokázali zobrazovacie metódy nájsť a jej zničenie bolo pre pacienta veľmi dôležité. „Ležala akoby v ‚cievnej klietke‘, prístup k nej zakrývali dôležité cievy, ktoré sme potrebovali zachovať. IRE bola jediná metóda, ktorá to mohla dokázať,“ priblížil Makovník. Zákrok trval dve hodiny, robí sa v celkovej anestézii.
Metóda nie je bez rizík. Medzi možné komplikácie patrí krvácanie, infekcia, poškodenie okolitých tkanív či prechodné poruchy nervových funkcií. „Najnáročnejšia časť procesu je dohliadnuť na to, aby sme ihly správne zaviedli,“ ozrejmil primár oddelenia rádiológie NOÚ Ivan Uhrin. „V prípade Jakuba to bolo mimoriadne náročné, pretože cievy aj žlčovody sme nesmeli poškodiť,“ doplnil. Po zákroku lekári zistili, že metastáza sa zmenila na nekrotické tkanivo a cievy sú v poriadku.
IRE už absolvovali aj ďalší dvaja pacienti. Jeden s metastázou v panve a druhý v pečeni. Aktuálne NOÚ pripravuje zákroky pre ďalších piatich pacientov. Lekári predpokladajú, že ročne túto liečbu využijú u 20 až 30 pacientov.