Onkologický ústav v Košiciach chce vybudovať nový pavilón
Autor TASR
Košice 18. augusta (TASR) - Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach chce v areáli na Rastislavovej ulici vybudovať Pavilón chirurgických disciplín a diagnostiky. Projekt je v súčasnosti vypracovaný do úrovne dokumentácie pre územné rozhodnutie. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VOÚ Tomáš Sieber, s výstavbou za 50 miliónov eur bez DPH by sa mohlo začať na budúci rok. VOÚ si od toho sľubuje skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom z celého Slovenska.
Hlavným dôvodom výstavby nového pavilónu je dlhodobá nedostatočnosť priestorov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom a predpokladaný nárast onkologických ochorení. Investičný zámer vypracovalo predstavenstvo VOÚ ešte v roku 2021. Okrem vyriešenia aktuálnych problémov s nevyhovujúcimi priestormi chcú podľa Siebera postupne rozširovať činnosti tak, aby bol VOÚ schopný poskytnúť špičkovú komplexnú onkologickú starostlivosť.
Do novovybudovaného pavilónu by sa mali premiestniť aktuálne oddelenia ORL, gynekologickej onkológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Vytvorilo by sa nové oddelenie centrálnych operačných sál a sterilizácie. Z rádiodiagnostických metód by mali byť premiestnené súčasné vyšetrovacie metódy CT, RTG, USG, mamografia a vytvorilo by sa nové pracovisko magnetickej rezonancie. Taktiež by došlo k rozšíreniu kapacít súčasnej ambulantnej zložky a rozšíreniu už fungujúceho komplexného prsníkového centra,“ doplnil s tým, že po presune do nového pavilónu by v uvoľnených priestoroch vznikol priestor na rozšírenie ambulantnej chemoterapie, vytvorenie nového oddelenia paliatívnej starostlivosti v počte 15 lôžok a zázemia pre klinický výskum.
Výstavba by mala trvať 36 mesiacov. VOÚ ju plánuje financovať z vlastných zdrojov a komerčného bankového úveru.
V súvislosti s investičným zámerom dostavby onkoústav využije aj externé právne služby „aby bola garantovaná zákonnosť a efektívnosť procesov v súvislosti s prípravou a realizáciou tohto projektu.“
