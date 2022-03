Onkologickým pacientom pomáhajú v žilinskej nemocnici fyzioterapeuti

Žilina 22. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa na 14 oddeleniach stará o pacientov 33 fyzioterapeutov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej vytvorili tento rok nové trvalé pracovné miesto rehabilitačného pracovníka aj na oddelení klinickej a radiačnej onkológie.



Doplnila, že fyzioterapeut sa na plný úväzok venuje hospitalizovaným onkologickým pacientom, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko a pomáha im rozhýbať ochorením i liečbou ochabnuté svalstvo. "Špecializované personálne posilnenie prinieslo výrazné zvýšenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti," priblížila Záteková.



Ako uviedla vedúca sestra oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina Jana Ďurajková, onkologickí pacienti trpia nielen zdravotnými problémami, ale tiež pridruženými komplikáciami. "Mnohokrát sú imobilní a každý pohyb je pre nich nesmierne náročný. Pravidelné cvičenie s fyzioterapeutom a správne polohovanie pomáha predchádzať preležaninám, rozhýbať svaly, aby sa pacienti pomaly zvládli posadiť či dokonca postaviť," priblížila s tým, že podľa viacerých odborných poznatkov je práve správna pohybová aktivita dôležitou súčasťou liečby a zároveň významnou prevenciou pred recidívou ochorenia.



Fyzioterapeutka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina Adriana Kypusová podotkla, že je dôležité, aby cvičenie pokračovalo po prepustení do domácej liečby. "Pacientov sa snažím cviky naučiť tak, aby mohli neskôr trénovať i sami s pomocou ich rodinných príslušníkov. Zlepšenia vidia u nás už po pár dňoch, a to je pre nich veľkou motiváciou do ďalších dní a života," dodala.



"Práca fyzioterapeuta je mimoriadne významnou súčasťou liečby. Nesmierne ma teší, že takmer na všetkých lôžkových oddeleniach sa nám podarilo získať do tímu kvalitných odborníkov. Každý deň pomáhajú pacientom s rehabilitáciami, poskytujú im nenahraditeľnú podporu po ťažkých úrazoch, operáciách či náročnej liečbe," uviedol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.