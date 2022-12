Onkologickým pacientom ponúkajú v nemocnici v Žiline špecifickú liečbu

Žilina 2. decembra (TASR) – Špecifickú liečebnú metódu pre onkologických pacientov poskytli doteraz vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline pri 84 operačných zákrokoch. Je založená na priamom podaní chemoterapie do brušnej dutiny. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej dokáže pri vybraných diagnózach výrazne predĺžiť a skvalitniť život onkologických pacientov.



Doplnila, že oddelenie chirurgie žilinskej nemocnice má status onkochirurgického pracoviska a ako jediné oficiálne pracovisko na Slovensku vykonáva s celoštátnou pôsobnosťou unikátnu operáciu HIPEC – hypertermickú intraperitoneálnu chemoterapiu. Ako priblížil primár chirurgického oddelenia FNsP Žilina Juraj Váňa, je indikovaná len pre špecifické nádorové ochorenia, pri ktorých nie je účinná systémová chemoterapia. "Sú to najmä zhubné nádory slepého čreva, tiež varianty nádorov na vaječníku či primárne zhubné nádory pobrušnice," uviedol.



Každú diagnózu, spolu s celkovým zdravotným stavom, podľa neho dôkladne zhodnotia. "Ak je pacient vhodným kandidátom, ktorému môže liečba pomôcť, v niektorých prípadoch dokážeme jeho život predĺžiť o dlhé roky," uviedol primár žilinskej chirurgie s tým, že je rovnako veľmi dôležité, v akom štádiu a fáze lekári liečbu použijú.



Liečebná metóda HIPEC predstavuje intenzívny preplach brušnej dutiny kombináciou cytostatík pri presne stanovenej teplote. Priamemu podaniu chemoterapie predchádza podľa slov operatéra a sekundárneho lekára oddelenia chirurgie FNsP Žilina Michala Žáčeka komplexné a rozsiahle odstránenie nádorových hmôt.



"Samotná operácia je viacfázová, je pomerne náročná a trvá približne šesť až 12 hodín. V jej prvej časti najprv chirurgicky odstránime nádorové masy a až potom nasleduje samotná procedúra HIPEC. Dutinu brušnú preplachujeme pri teplote 42 stupňov Celzia, pri ktorej dochádza k likvidácii mikroskopických nádorových ložísk a zničeniu uvoľnených aj okom neviditeľných zhubných buniek," priblížil Žáček.



V žilinskej nemocnici operovali tento rok 12 pacientov, ďalších šesť je na čakačke. "Žiadateľov je omnoho viac, no len približne polovica z nich môže z výkonu skutočne profitovať. Žiaľ, prichádzajú k nám aj pacienti, ktorým už pomôcť nedokážeme, prípadne ktorým táto metóda nie je určená. Bolo by nesprávne, aby sme im dávali planú nádej," dodal Váňa.