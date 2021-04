Online festival Zhovorka pozýva nielen študentov

Trnava 9. apríla (TASR) – Trojdňový online festival Zhovorka je určený nielen vysokoškolákom, ktorí sú unavení z dlhodobého obmedzenia sociálneho života a túžia po interaktívnej diskusii. Od 16. do 18. apríla sa môžu zapojiť do workshopov a prednášok, program pripravili štipendistky rezidenčného programu Nádvorie Kampus v Trnave. Informovala o tom za organizátorov Radmila Lukačovičová.



Prihlásiť sa môže ktokoľvek, koho témy festivalu zaujímajú a rád by sa zapojil do interaktívnej diskusie. Festival ponúka témy z oblasti dejín umenia, žurnalistiky, moderných prostriedkov manipulácie cez sebarozvoj až po starostlivosť o rastliny či zerowaste lifestyle.



V prvý deň je na programe diskusia o umení krajinomaľby, nasledovať bude pohľad na súčasnú Ukrajinu jednej zo štipendistiek Anny Siedykh, nasledujúci deň sa budú čítať básne mladých slovenských poetov, potom sa bude hovoriť o motivovaní mladých k mimoškolským aktivitám a v závere Zhovorky prídu na rad workshopy o manipulácii, sebaláske, chýbať nebude ani kvíz.