Online konferencia na Trnavskej univerzite je zameraná na pomoc rodine

Trnava 23. novembra (TASR) - Trnavská univerzita (TU) v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) pripravila online konferenciu Ako prakticky pomôcť rodine, ku ktorej sa možno pripojiť na facebookových stránkach oboch inštitúcií v pondelok o 13.00 h. Informoval o tom Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR.



"Z histórie vieme, že každá epidémia zasiahla vždy tých najslabších a bezbranných, v našom kontexte ide najmä o rodinu," uviedol prorektor pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner. S príspevkami vystúpia Igor Rintel z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na tému Rodina verzus sociálny systém, ďalej Rastislav Bednárik, ktorý sa zaoberá prorodinnými sociálnymi dávkami a benefitmi.



Odborník IVPR zanalyzuje prístupy jednotlivých krajín Európskej únie k podpore rodín s deťmi a porovná úroveň štedrosti a nástroje na diferencovanú podporu rodín. Venuje sa rodinám, ktoré sa musia vyrovnať s nedostatočnými príjmami či nezamestnanosťou, ale aj daňovým nástrojom, ktoré môžu rodinám pomôcť. "Porovnám využívanie možností znižovania vymeriavacieho základu dane, znižovania daní či možnosti spoločného zdanenia príjmu manželov alebo partnerov. Viaceré opatrenia možno rozpracovať aj pre podmienky Slovenska," avizoval Bednárik.



Sociálnych otázok sa dotýka aj nová stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory, ktorú spolu s riešiteľským kolektívom pripravil Ladislav Csontos SJ. "Základným princípom je podpora rodiny počas celého jej života, od vzniku, počas trvania a rozvoja, obzvlášť v záťažových situáciách, ktoré vedú k jej rozpadu. V priebehu desiatich rokov je potrebné podstatne zvýšiť výdatnosť podpory rodín a detí zo strany štátu," tvrdí Csontos.



Záver konferencie bude patriť tzv. counsellingu, ktorý umožňuje sprevádzanie rodín v kritických situáciách. Ako nová metóda pomoci v záťažovej situácii je aj základom študijného programu sociálna práca so zameraním na rodinu na TU. "Bolo by dobré, ak by v ponuke sociálnych služieb bola aj služba zameraná osobitne na zvládanie záťažovej situácie. Mala by byť dobre dostupná a profesionálna. Určite by to bol začiatok efektívnej podpory rodiny s účinkom na celú spoločnosť," uviedla odborníčka na túto metódu Mária Šmidová.