Online platbu dane z nehnuteľností umožní Bratislavské konto

Bratislava 4. apríla (TASR) - Bratislavčania, ktorí sa rozhodnú zaplatiť daň z nehnuteľností elektronicky, môžu po novom využiť platbu prostredníctvom Bratislavského konta. "Pri registrácii v termíne do 19. apríla a platbe dane v plnej sume do 12. mája nebude mesto posielať daňovníkom žiadne papiere navyše," informovala hovorkyňa hlavného mesta SR Bratislavy Dagmar Schmucková.



Portál www.konto.bratislava.sk má postupne združovať rôzne elektronické služby a žiadosti mesta, nahradiť tak má málo využívaný portál esluzby.bratislava.sk. Všetky informácie o digitálnej platbe dane z nehnuteľností a prehľadný postup, ako začať konto používať, sú uverejnené na webovej stránke www.platbadane.bratislava.sk. "Noví daňovníci sa musia do konta najskôr registrovať. Tí, ktorí platili daň digitálne aj v uplynulých rokoch, si Bratislavské konto aktivujú rýchlo pomocou pár klikov," objasnila hovorkyňa. Upozornila, že okrem komfortnejšieho spôsobu platenia dane pre obyvateľov prináša online platba aj finančnú úsporu pre mesto.



Momentálne sa v Bratislavskom konte nachádza najmä služba online platby dane z nehnuteľností a zoskupené služby mestských organizácií. Postupne doň budú pribúdať všetky služby a žiadosti mesta. "Už v máji pribudnú do konta aj pilotné transformované služby mesta Bratislava - žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru a žiadosť o územnoplánovaciu informáciu," uviedla Schmucková. Konto plánuje mesto sprístupniť aj pre právnické osoby. Všetky služby budú dostupné i pre tých, ktorí nemajú aktivovaný elektronický občiansky preukaz.