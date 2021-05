Online program má prebudiť záujem o ochranu životného prostredia

Košice 23. mája (TASR) – Pod záštitou Centra environmentálnej výchovy (CEV) nadácie Kosit vznikol interaktívny online program pre žiakov a študentov, kde sa dozvedia, koľko odpadu na Slovensku sa ročne vyprodukuje, kam putuje, ako znečistená odpadmi je naša krajina a mnohé iné témy z oblasti životného prostredia. Z dôvodu pandémie bolo prezenčné vyučovanie prerušené a v tomto roku ho nahradil online vzdelávací program. TASR o tom informovala manažérka CEV Slavomíra Brzová.



Ako ozrejmila, online program je pre školské zariadenia a záujmové organizované skupiny bezplatný. Primárne je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Cieľom je vzbudiť u študentov priaznivý vzťah k ochrane životného prostredia. „Od spustenia online výučby sa do vzdelávania v Košickom a Prešovskom kraji zapojilo takmer 400 študentov. Tí na témy aktívne reagujú, zapájajú sa do diskusie, prezentujú riešenia, ktorými sami vplývajú na zamedzenie znečisťovania životného prostredia. Hovoríme o tom, aké zmeny môže pre Slovensko i planétu priniesť zmena v prístupe každého z nás,“ uviedla lektorka CEV pre Košický a Prešovský kraj Tatiana Horváthová.



Podľa Brzovej výučbu môžu žiaci absolvovať odkiaľkoľvek, keďže sa realizuje online. To oproti osobným prednáškam prináša výhodu dostupnosti i pre vzdialenejšie regióny, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť na vzdelávaní osobne. „Študenti sa jednoducho pripoja počas školského vyučovania, a to od pondelka do piatka, v čase medzi 9.00 a 15.00 h. Termín si je potrebné dohodnúť minimálne tri pracovné dni vopred,“ doplnila.



Online výučba trvá spravidla 45 až 60 minút. Žiaci a študenti sa k výučbe pripoja cez počítač, laptop či mobilné zaradenie prostredníctvom vybranej online platformy. „Možnosťou je aj skupinové dištančné vzdelávanie, ktoré sa realizuje cez dostupné technické vybavenie priamo v triede. Výučbou účastníkov sprevádzajú lektori – odborníci na odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a súvisiace ekologické témy,“ dodala Brzová.



Interaktívny online vzdelávací program pripravila nadácia Kosit v spolupráci so spoločnosťou ewia a zastrešuje ho Centrum environmentálnej výchovy.