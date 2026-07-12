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Only The Poets po dvoch rokoch vystúpia opäť v Bratislave
Štvorica z anglického Readingu si za posledné roky vybudovala mimoriadne silnú fanúšikovskú základňu nielen vo Veľkej Británii, ale aj naprieč Európou a Spojenými štátmi.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Britská kapela Only The Poets patrí medzi najrýchlejšie rastúce mená súčasnej alt-popovej scény. Po úspešnom bratislavskom koncerte 10. septembra 2024 sa vracia do klubu MMC, kde 29. novembra predstaví svoj album And I’d Do It Again. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Knochová.
Štvorica z anglického Readingu si za posledné roky vybudovala mimoriadne silnú fanúšikovskú základňu nielen vo Veľkej Británii, ale aj naprieč Európou a Spojenými štátmi. Kapela si svoju pozíciu nevybudovala hitom z TikToku ani televíznou súťažou. Za jej úspechom stoja stovky odohraných koncertov, neustále koncertovanie, úzky kontakt s fanúšikmi a predovšetkým autentické skladby, ktoré otvorene hovoria o láske, stratách, pochybnostiach či psychickom zdraví.
Začiatkom roka vydali Only The Poets prvý album And I’d Do It Again, ktorý fanúšikovia očakávali niekoľko rokov. Štrnásť skladieb zachytáva kapelu v jej doteraz najosobnejšej podobe. Frontman Tommy Longhurst sa v textoch nebojí hovoriť o zlomenom srdci, žiarlivosti, výčitkách ani o tom, ako sa človek učí postaviť na vlastné nohy. Hudobne album spája moderný alt-pop s výraznými melódiami, atmosférickými syntetizátormi a refrénmi, ktoré si publikum spieva už po prvom vypočutí.
Na albume nechýbajú skladby Saké, Bad, I Keep On Messing It Up, Emotionally Hungover, Guess She’s Cool, Madeline ani najnovší singel Monumental. Vydanie debutu sprevádzal aj jeden z najvýznamnejších momentov kariéry kapely. Len niekoľko dní po jeho uvedení odohrali vypredaný koncert v legendárnej londýnskej O2 Academy Brixton. Hudobníci sa rozhodli, že vstupenky budú stáť symbolickú jednu britskú libru, aby upozornili na rastúce ceny koncertov a zároveň ukázali, že živá hudba môže zostať dostupná aj pre mladých fanúšikov. Ďalšia libra z každej vstupenky putovala organizácii The LIVE Trust, ktorá podporuje rozvoj britskej koncertnej scény.
Štvorica z anglického Readingu si za posledné roky vybudovala mimoriadne silnú fanúšikovskú základňu nielen vo Veľkej Británii, ale aj naprieč Európou a Spojenými štátmi. Kapela si svoju pozíciu nevybudovala hitom z TikToku ani televíznou súťažou. Za jej úspechom stoja stovky odohraných koncertov, neustále koncertovanie, úzky kontakt s fanúšikmi a predovšetkým autentické skladby, ktoré otvorene hovoria o láske, stratách, pochybnostiach či psychickom zdraví.
Začiatkom roka vydali Only The Poets prvý album And I’d Do It Again, ktorý fanúšikovia očakávali niekoľko rokov. Štrnásť skladieb zachytáva kapelu v jej doteraz najosobnejšej podobe. Frontman Tommy Longhurst sa v textoch nebojí hovoriť o zlomenom srdci, žiarlivosti, výčitkách ani o tom, ako sa človek učí postaviť na vlastné nohy. Hudobne album spája moderný alt-pop s výraznými melódiami, atmosférickými syntetizátormi a refrénmi, ktoré si publikum spieva už po prvom vypočutí.
Na albume nechýbajú skladby Saké, Bad, I Keep On Messing It Up, Emotionally Hungover, Guess She’s Cool, Madeline ani najnovší singel Monumental. Vydanie debutu sprevádzal aj jeden z najvýznamnejších momentov kariéry kapely. Len niekoľko dní po jeho uvedení odohrali vypredaný koncert v legendárnej londýnskej O2 Academy Brixton. Hudobníci sa rozhodli, že vstupenky budú stáť symbolickú jednu britskú libru, aby upozornili na rastúce ceny koncertov a zároveň ukázali, že živá hudba môže zostať dostupná aj pre mladých fanúšikov. Ďalšia libra z každej vstupenky putovala organizácii The LIVE Trust, ktorá podporuje rozvoj britskej koncertnej scény.