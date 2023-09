Vyhlásili výzvu na udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont

Revúca 26. septembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont. Výrobky a služby v cestovnom ruchu sa môžu o udelenie regionálneho označenia uchádzať do 30. septembra. TASR o tom za OOCR Gemer informoval koordinátor regionálnej značky Branislav Očkaik.



Značku Regionálny produkt Gemer-Malohont môžu získať fyzické aj právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky alebo v regióne poskytujú služby súvisiace s cestovným ruchom a zároveň využívajú tradičné postupy či miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. Cieľom značky je podporiť tých, ktorí prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu a chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo.



"Regionálne značenie miestnych produktov je teda nielen spôsobom na podporu miestnej ekonomiky, ale aj prostriedkom na zachovanie a zdôraznenie charakteristických prvkov každého regiónu," priblížil Očkaik.



Záujemcovia o certifikáciu a udelenie regionálnej značky môžu svoje žiadosti posielať do 30. septembra. V prípade, ak záujemca nestihne do tohto termínu podať kompletnú žiadosť s prílohami, je potrebné kontaktovať koordinátora regionálnej značky elektronicky alebo telefonicky, a to najneskôr do 29. septembra.